یک باغ زیتون در مینودشت کمتر از یکسال به بار نشست

علی محمد قزل سفلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این قطعه باغ به مساحت 2.5 هکتار متعلق به "سیداحمد حسینی" کشاورز این روستا است که در قالب طرح تغییر کاربری اراضی شیبدار و با نظارت کارشناسان مجری با تعداد 500 اصله نهال در اسفندماه سال 86 احداث شده است.

وی اظهار داشت: رعایت اصول فنی باغبانی و مشاوره با کارشناسان، انجام هشت تا 10 نوبت آبیاری در سال و انتخاب ارقام مناسب با اقلیم منطقه موجب شد تا از این باغ در کمتر از یکسال زیتون روغنی برداشت شود.

سید احمد حسنی کشاورز روستایی تراچیق نیز در این زمینه گفت: رعایت اصول فنی، مشاوره با کارشناسان، نگهداری و سرکشی مستمر از باغ موجب شد تا با کمترین هزینه شاهد باردهی باغ زیتون باشم.

مینودشت از مناسبترین مناطق استان گلستان برای احداث باغات مثمر نظیر زیتون، فندق و میوه های گرمسیری است.