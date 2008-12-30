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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

15 راهدارخانه فعال در لرستان وجود دارد

15 راهدارخانه فعال در لرستان وجود دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان لرستان از فعالیت 15 راهدارخانه در سطح این استان خبر داد.

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در راستای خدمات رسانی در فصل سرما استقرار اکیپهای برفروبی و نمکپاشی در سطح این راهدارخانه ها صورت گرفته است.

وی با تشریح برنامه های این اداره کل در فصل زمستان، تصریح کرد: در حال حاضر 250 نفر نیروی راه و ترابری استان در قالب 32 اکیپ راهداری در طول 3 هزار و 700 کیلومتر محور برفگیر اصلی، فرعی و روستایی این استان مستقر هستند.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان افزود: همچنین در طول فصل سرما نیروهای راهداری این اداره کل با استفاده از 152 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین کار راهداری زمستانی را انجام خواهند داد.

رضایی خاطر نشان کرد: تلفن گویای 141، در طول مدت شبانه روز آماده پاسخگویی به لرستانی ها در خصوص وضعیت راههای استان است.

وی همچنین یادآور شد: اقدامات انجام شده در خصوص ارتقا ضریب ایمنی در بخشهای مختلف حمل و نقل استان، نتایج مطلوبی در پی داشته بطوریکه در بخش حمل و نقل جاده ای در هشت ماهة اول سال جاری تعداد تلفات ناشی از حوادث رانندگی در سطح راههای استان از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است.

کد مطلب 808985

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