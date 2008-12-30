خطبه های آتشین حجت الاسلام جمی تا به امروز منحصر به فرد بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری امروز در مراسم تشیع جنازه حجت الاسلام جمی در مصلای امام جمعه شهر آبادان در سخنانی اظهار داشت: این روحانی مبارز و خدمتگزار در طول 50 سال گذشته همواره در مسئولیت های مختلف منشا خیر و برکت برای مردم و ستیزه جویی با دشمنان بوده و همواره در موارد خیر در آبادان پیشگام بوده است.

وی ادامه داد: او در دوران دفاع مقدس هیچگاه برای انجام امورات شخصی آبادان را ترک نکرد و دوشادوش رزمندگان در دفاع از شهر شرکت و نقش یک پدر را برای کسانی که در آبادان مانده بودند و با دشمن می جنگیدند را به خوبی ایفا کرد.

آیت الله جزایری تصریح کرد: من برای حجت الاسلام غلامحسین جمی احترام خاصی قائل هستم چرا که ایشان شیخ ائمه جمعه استان خوزستان بود.

پس از این سخنرانی مراسم تشیع جنازه این روحانی مبارز در آبادان آغاز شد.