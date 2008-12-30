"تبانی" مانع از صعود مهرام درامارات شد / از غرب آسیا صعود می کنیم

مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت ارزیابی کردن نتایج سفر به امارات و شرکت در تورنمنت بین المللی جام شیخ راشد دبی اظهار داشت: اگر چه تبانی دو تیم زین اردن و المتحد لبنان مانع از صعود مهرام به مرحله نیمه نهایی مسابقات امارات شد اما ما اصلا به فکر کسب مدال و مقام در این تورنمنت نبودیم. مهرام با دغدغه‌هایی مهمتر از این به امارات سفر کرده بود.

وی افزود: مهرام در دبی بازیکنان خارجی خود را که هم پست هم بودند، در اختیار گرفت و بدون حتی یک جلسه تمرین و هماهنگی با آنها مقابل حریفان‌ صف آرایی کرد. البته حضور "نبوشا بوگاواچ" و "اسکار یبری" مشکل کامل نبودن ترکیب تیم را برطرف نکرد چرا که ما در پست حساس و کارساز 5 بدون مهره بودیم.

سرمربی تیم مهرام تاکید کرد: اگر تیمی بازیکنان پست بیرونی 2 و 3 نداشته باشد با مشکل حاد و بزرگی مواجه نمی شود. اما نداشتن بازیکن پست 5 که تاثیرگذاری زیادی زیر حلقه دارد برای هر تیم و مربی فاجعه است. حال تصور کنید که مهرام بدون داشتن بازیکنی در این پست و هماهنگ نبودن با بازیکنان اهل مونته نگرو و اسپانیا در این رقابت‌ها شرکت کرد، البته باید مصدومیت مهدی کامرانی که منجر به نیمکت نشینی وی در دو بازی آخر شد را هم به مشکلات مهرام اضافه کرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: مهرام با چنین شرایطی مقابل تیم‌هایی قرار گرفت که با وجود عرب بودن کمتر نشانی از بازیکنان عرب یا حتی آسیایی در آنها دیده می شد. تیمی مانند الجلا سوریه ترکیب اصلی خود را با 3 بازیکن آمریکایی و 2 برزیلی کامل کرده بود. سایر تیم‌ها هم دست کمی از این تیم نداشتند.

وی با بیان اینکه ارزیابی بازیکنان خارجی و تیم‌های شرکت کننده در مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا از اهداف مورد نظرش برای شرکت در تورنمنت جام شیخ راشد دبی بوده است، خاطرنشان کرد: مشکلات مهرام توجیهی برای عنوان ششمی کسب شده در مسابقات جام شیخ راشد دبی نیست. من پیش از سفر به امارات چندین بار این نکته را یادآوری کردم. حتی در نشست با مدیرعامل باشگاه مهرام هم تاکید کردم که درامارات هدفی جز کسب مقام را دنبال خواهیم کرد.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام تاکید کرد: قوانین فیبا آسیا اجازه نمی دهد تیم‌های آسیایی با این شرایط و در حالی که اکثر نفرات آنها آمریکایی و برزیلی هستند در مسابقات غرب آسیا شرکت کنند. تیم‌های غرب آسیا می توانند با در اختیار داشتن 2 بازیکن خارجی در مسابقات قهرمانی منطقه شرکت کنند. بنابراین و با توجه به شناختی که از آنها به دست آوردم با اطمینان می گویم که مهرام یکی از تیم‌های مدال آور در دور آتی رقابت‌های غرب آسیاست که می تواند به مرحله نهایی پیکارهای قهرمانی آسیا هم صعود کند. ضمن اینکه در لیگ ایران هم ما یکی از فینالیست‌ها خواهیم بود.

هاشمی درادامه به انتقاد برخی از کارشناسان بسکتبال درمورد نتیجه گیری تیم مهرام در تورنمنت دبی اشاره کرد و گفت: هر صحبتی که در مورد تیمم می زنم منطقی و فنی است پس بهتر است این افراد خودشان حفظ حرمت کنند چرا که اگر روزی شروع به حرف زدن و بیان بسیاری از واقعیت‌ها کنم، سنگ روی سنگ بند نمی شود.