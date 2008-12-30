سطح باغات لرستان به 150 هزار هکتار می رسد

حسین پیرحیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در حال حاضر سطح باغات مثمر لرستان 44 هزار هکتار است که پیش بینی می شود با توجه به شرایط و توپوگرافی خاص این استان با یک برنامه ریزی مدون تا چند سال آینده سطح باغات مثمر استان به 150 هزار هکتار برسد که این امر در اقتصاد لرستان نقش اساسی خواهد داشت.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش و توسعه باغات مثمر در اراضی شیب دار لرستان، بیان داشت: در پی خشکسالی و سرمازدگی های اخیر پیش بینی می شود میزان تولید محصولات باغی در لرستان با کاهش 20 درصدی مواجه شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه بخش کشاورزی در این استان با توجه به پتانسیل، استعدادها و وجود آب و خاک مطلوب می‌تواند محور توسعه لرستان باشد، خاطرنشان کرد: متاسفانه لرستان به رغم دارا بودن 430 کیلومتر طول رودخانه دارای 760 هزار هکتار اراضی دیم است.

پیر حیاتی با پیش بینی کاهش 50 درصدی محصولات زراعی بر اثر خشکسالی، یادآور شد: به رغم اینکه لرستان یکی ازپرآب ترین استان های کشور است ولی 75 درصد اراضی این استان بصورت دیم کشت می شود که این امر موجب شده لرستان در سالهای کم باران متحمل خسارات جبران ناپذیری در بخش کشاورزی شود.

وی با بیان اینکه میزان گندم مازاد خریداری شده از کشاورزان در سال جاری 35 درصد سال گذشته است، خاطرنشان کرد: عمده خسارات وارد شده بر اثر خشکسالی در مناطق کشت دیم در شهرستانهای کوهدشت و بیشتر مناطق خرم آباد بوده است.