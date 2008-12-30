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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۴۵

نقوی در گفتگو با مهر خبر داد:

بررسی ترافیک و آلودگی هوای تهران در کمیسیون امنیت ملی با حضور قالیباف

بررسی ترافیک و آلودگی هوای تهران در کمیسیون امنیت ملی با حضور قالیباف

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی وضعیت ترافیک تهران با حضور دکتر قالیباف در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کلانشهر تهران در همه حوزه ها بر شهرهای بزرگ و کوچک کشور تاثیرگذار است و مشکلات آن در سایر شهرها نمود پیدا می کند.

وی با تاکید بر اینکه پایتخت کشور با مشکلات زیادی مواجه است تصریح کرد: برخی از مشکلات کلانشهر تهران جنبه امنیتی دارد که کمیسیون امنیت ملی مجلسی حساسیت جدی از خود نشان داده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی معضل ترافیک پایتخت با حضور شهردار تهران در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و افزود: ترافیک تهران از حد معمول خارج شده و به مرحله ای رسیده که شهروندان را معترض ساخته و خواهان بررسی این مشکل از سوی نمایندگان مجلس هستند.

نقوی حسینی با اشاره به حضور نمایندگان مجلس در تهران و آشنا بودن با معضلات ترافیک پایتخت خاطرنشان کرد: ترافیک تهران علاوه بر خسارات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به دنبال دارد جنبه امنیتی نیز پیدا کرده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارتباط با حضور شهردار تهران در جلسه امروز این کمیسیون گفت: آخرین تحولات و برنامه های شهرداری تهران در بحث ترافیک و آلودگی هوا را از قالیباف خواهیم شنید تا بتوانیم به جمع بندی در این زمینه برسیم.

نقوی حسینی با منتفی دانستن حضور وزیر کشور در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آقای محصولی قرار بود دیروز در جلسه کمیسیون حاضر شود که امکانپذیر نشد اما مدیرانی از حوزه حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور در جلسه امروز حاضر خواهند بود.

وی در ارتباط با موضع کمیسیون نسبت به وضعیت ترافیک تهران و چالشهایی که در این زمینه وجود دارد پاسخ آن را به بعد از جمع بندی نظرات مدیران شهرداری، وزارت کشور و سایر مسئولان مربوطه موکول کرد. 

کد مطلب 808993

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