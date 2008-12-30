بررسی ترافیک و آلودگی هوای تهران در کمیسیون امنیت ملی با حضور قالیباف

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کلانشهر تهران در همه حوزه ها بر شهرهای بزرگ و کوچک کشور تاثیرگذار است و مشکلات آن در سایر شهرها نمود پیدا می کند.

وی با تاکید بر اینکه پایتخت کشور با مشکلات زیادی مواجه است تصریح کرد: برخی از مشکلات کلانشهر تهران جنبه امنیتی دارد که کمیسیون امنیت ملی مجلسی حساسیت جدی از خود نشان داده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی معضل ترافیک پایتخت با حضور شهردار تهران در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و افزود: ترافیک تهران از حد معمول خارج شده و به مرحله ای رسیده که شهروندان را معترض ساخته و خواهان بررسی این مشکل از سوی نمایندگان مجلس هستند.

نقوی حسینی با اشاره به حضور نمایندگان مجلس در تهران و آشنا بودن با معضلات ترافیک پایتخت خاطرنشان کرد: ترافیک تهران علاوه بر خسارات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به دنبال دارد جنبه امنیتی نیز پیدا کرده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارتباط با حضور شهردار تهران در جلسه امروز این کمیسیون گفت: آخرین تحولات و برنامه های شهرداری تهران در بحث ترافیک و آلودگی هوا را از قالیباف خواهیم شنید تا بتوانیم به جمع بندی در این زمینه برسیم.

نقوی حسینی با منتفی دانستن حضور وزیر کشور در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آقای محصولی قرار بود دیروز در جلسه کمیسیون حاضر شود که امکانپذیر نشد اما مدیرانی از حوزه حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور در جلسه امروز حاضر خواهند بود.

وی در ارتباط با موضع کمیسیون نسبت به وضعیت ترافیک تهران و چالشهایی که در این زمینه وجود دارد پاسخ آن را به بعد از جمع بندی نظرات مدیران شهرداری، وزارت کشور و سایر مسئولان مربوطه موکول کرد.