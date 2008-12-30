فجر شمس برد/ راه آهن تهران باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، در دور پنجم نخستیم دوره مسابقات شطرنج قهرمانی باشگاه‌های آسیا، تیم فجر شمس آتیه با نتیجه 5/3 بر5/0 از سد تیم پیروزی ویتنام گذشت. استادان بزرگ خارجی تیم فجر "کوبالیا"، "پتروسیان" و "پاشیکیان" روی میزهای یک، سه و چهار به پیروزی رسیدند و قهرمان کشورمان استاد بزرگ احسان قائم مقامی روی میز دو برابر قهرمان اسبق آسیا استاد بزرگ "دائوهین های" به نتیجه تساوی رضایت داد.

همچنین تیم راه آهن تهران با ترکیب شجاعت قانع، آرش روغنی، امید نوروزی و همایون توفیقی برابر تیم "اینچس" سنگاپور با تک برد استاد فیده همایون توفیقی نتیجه را با حساب 3 بر یک به حریف واگذار کرد.

در این رویارویی استاد فیده جوان کشورمان توانست برابراستاد فیده " پیتر لانگ" به پیروزی دست یابد.

در دور ششم تیم فجر شمس آتیه روی میز یک با صدر نشین رقابت‌ها تیم باشگاه شطرنج العین (الف) که از 5 استاد بزرگ سرشناس خارجی سود می برد دیدار می کند.

نخستین دوره مسابقات شطرنج باشگاه‌های آسیا پنجشنبه هفته گذشته با حضور 30 تیم در العین امارات آغاز شد. این مسابقات با حضور 30 استاد بزرگ، 22 استاد بین المللی و 24 استاد فیده طی 7 دور به روش سوئیسی برگزار می شود.