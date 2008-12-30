25 درصد بودجه اوقاف تهران صرف مراسم عزاداری امام حسین (ع) می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدیدالله شیرمردی امروز در نشست مطبوعاتی درباره برنامه های ماه محرم گفت: از اقدامات اداره اوقاف تهران تشکیل ستاد احیای تعزیه بوده است تاکید بر این است که محتوای تعزیه با شان ائمه اطهار منافات نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه تعزیه یک هنر است افزود: اجرای تعزیه در طول تاریخ نشان داده است تاثیر آن از سخنرانی و منبر بیشتر بوده است.

مدیرکل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران ادامه داد: در راستای توجه به برگزاری صحیح مراسم تعزیه می توان از نظر محتوایی و اجرایی با بهره گیری از امکانات روز تغییرات متنوع و درستی در جهت جذب مخاطب داشته باشیم.

شیرمردی گفت: از جمله برنامه هایی که باید به آن توجه شود ایجاد محلی به صورت دائم به عنوان شهرک تعزیه در جهت برگزاری دائم آن مراسم برای جذب مخاطب است.

وی در ادامه درباره برنامه های اصلی اداره کل اوقاف و امور خیریه تهران تصریح کرد: سازمان اوقاف می بایست کارهای تبلیغاتی را به صورت دائمی ادامه دهد که از جمله آن اجرای طرح مبشرین در سراسر سال است.

مدیرکل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران افزود: اداره اوقاف خود را موظف می داند با همکاری دستگاههایی مانند سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد و حوزه های علمیه اعزام مبلغین را به صورت جدی ادامه دهد.

شیرمردی با اشاره به اینکه برای اولین بار 8 هزار و 500 مکان تبلیغ تحت پوشش قرار گرفته است گفت: در زمان ماه محرم نیز سازمان اوقاف حمایتهای لازم را از هیئت های مذهبی که در ارتباط با سازمان هستند خواهد داشت.

به گفته وی در سالهای آینده یکی از برنامه های اصلی اداره کل اوقاف تاکید بر برگزاری نماز جماعت در هیئت ها در کنار مراسم عزاداری خواهد بود.

مدیرکل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران افزود: خواهران نیز می توانند در جهت تشکیل هیئت های مستقل در منازل و حتی در مجامع عمومی با رعایت مسائل شرعی و کسب تکلیف از علما مجوز دریافت کنند.