برخورد با 280 هزار تخلف رانندگی در استان مرکزی

سرهنگ مسعود آبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این برخوردها نسبت به مدت مشابه سال قبل، 56 درصد افزایش یافته است افزود: عبور از چراغ قرمز هشت هزار و 500 مورد، عبور ممنوع هفت هزار مورد، حرکتهای مارپیچ هزار و 682 مورد و برخورد با کمربند ایمنی 67 هزار قبض جریمه صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه داشتن برگ معاینه فنی و بیمه برای همه خودروها ضروری است و با خودروهایی که معاینه فنی و بیمه نداشته باشند برخورد جدی می شود گفت: از ابتدای سال تاکنون با چهار هزار و 646 دستگاه خودرو به علت نداشتن معاینه فنی برخورد و به مراکز معاینه ارجاع داده شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد افزایش داشته است.

سرهنگ آبایی اضافه کرد: در این مدت 271خودور به علت نداشتن بیمه متوقف شده و پنج هزار و 290 دستگاه موتورسیکلت که فاقد بیمه بودند اعمال قانون شد.

وی گفت: با هماهنگی های انجام گرفته با مسوولان شعب بیمه ها در استان، خودرهایی که تصادف می کنند و مخارج خسارات آنها زیر 300 هزار تومان است در صورت نداشتن شاکی نیازی به نظر کارشناسی نیست و کلیه شعب بیمه موظف به پرداخت خسارات بدون کروکی هستند.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون، 12 هزار و 200 حادثه رانندگی در شهرهای این استان به وقوع پیوسته که بر اثر آن یکصد نفر جان خود را از دست داده و دو هزار و 915 نفر نیز مجروح شده اند.