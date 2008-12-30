قیمت روغن نباتی در بازار داخلی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به روند کاهشی قیمتهای جهانی غلات و تاثیر آن بر روی تولیدات داخلی و با عنایت به برنامه های سازمان حمایت مبنی بر اعاده حقوق مصرف کنندگان و نظارت بر عرضه صحیح کالا و خدمات در بازار با اعمال قیمتهای جدید کاهشی، با پیگیری این سازمان و همکاری صورت گرفته توسط تولید کنندگان صنایع روغن نباتی بهشهر، ماهیدشت کرمانشاه و کشت و صنعت شمال، قیمت روغن نباتی در بازار داخلی باز هم کاهش یافته و از دهم دیماه سال جاری این محصولات با 20 درصد کاهش قیمت، طبق جدول زیر در بازار داخل عرضه می شود.

این سازمان افزود: ضمن تاکید بر ضرورت رعایت قیمتهای اعلام شده از سوی واحدهای عمده و خرده فروش؛ با مشاهده هر گونه تخلف در این زمینه با هماهنگیهای انجام شده ، بازرسان ویژه این سازمان و همچنین بازرسان سازمانهای بازرگانی در سراسر کشور با متخلفان برخورد قاطع خواهند داشت.