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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۴۳

قیمت روغن نباتی در بازار داخلی کاهش یافت

در راستای روند کاهشی قیمتهای جهانی و تاثیر آن بر تولیدات داخلی و با پیگیری سازمان حمایت و همکاری تولید کنندگان روغن نباتی، قیمتهای روغن نباتی در بازار داخلی کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به روند کاهشی قیمتهای جهانی غلات و تاثیر آن بر روی تولیدات داخلی و با عنایت به برنامه های سازمان حمایت مبنی بر اعاده حقوق مصرف کنندگان و نظارت بر عرضه صحیح کالا و خدمات در بازار با اعمال قیمتهای جدید کاهشی، با پیگیری این سازمان و همکاری صورت گرفته توسط تولید کنندگان صنایع روغن نباتی بهشهر، ماهیدشت کرمانشاه و کشت و صنعت شمال، قیمت روغن نباتی در بازار داخلی باز هم کاهش یافته و از دهم دیماه سال جاری این محصولات با 20 درصد کاهش قیمت، طبق جدول زیر در بازار داخل عرضه می شود.

این سازمان افزود: ضمن تاکید بر ضرورت رعایت قیمتهای اعلام شده از سوی واحدهای عمده و خرده فروش؛ با مشاهده هر گونه تخلف در این زمینه با هماهنگیهای انجام شده ، بازرسان ویژه این سازمان و همچنین بازرسان سازمانهای بازرگانی در سراسر کشور با متخلفان برخورد قاطع خواهند داشت.

 

انواع روغن نباتی نوع مارک (برند) قیمت فعلی مصرف کننده (ریال) انواع روغن نباتی نوع مارک (برند) قیمت فعلی مصرف کننده (ریال)
حلب 5 کیلوگرمی غنچه، نازگل، آفتاب 85000 قوطی 690 گرمی جامد آفتاب 12204
حلب 4.5 کیلوگرمی غنچه، نازگل، آفتاب 76500 قوطی 900 گرمی جامد غنچه، نازگل 15918
حلب 16 کیلوگرمی نسترن سویا 237680 بطری 675 گرمی مایع غنچه، نازگل، بهار 11880
حلب 16 کیلوگرمی جامد خروس 227680 بطری 810 گرمی مایع غنچه، نازگل 13056
حلب 16 کیلوگرمی سرخ کردنی بهار 222625 بطری 900 گرمی مایع غنچه ، نازگل 15350

کد مطلب 809032

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