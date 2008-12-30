نظارت دقیق بر ساخت و ساز در حریم تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هیربد معصومی در جلسه نظارت دوره ای گفت: لازم است اهمیت موضوع صدور پروانه برای ساخت و ساز در حریم شهر در مناطق حاشیه ای مورد توجه قرار گیرد و بر اساس قوانین و ضوابط ملاک عمل و مبتنی بر طرحهای جامع و تفصیلی ساماندهی و نظارت فنی شوند.

وی با تاکید بر تعیین تکلیف شیوه صدور پروانه درحریم شهر و الزام رعایت قوانین و آیین نامه های شهرسازی افزود : برای آن که شهروندان دچار سردرگمی نشوند باید ضمن بررسی، راهکارهایی تعیین و تعریف شود که چگونگی صدور پروانه توسط دفاتر خصوصی خدمات الکترونیک شهر در آن مشخص شود.

معصومی خاطرنشان کرد: برای ایجاد آگاهیهای تخصصی و فنی در حوزه شهرسازی ضرورت تسلط بر اطلاعات روز، آشنایی کامل با مجموع قوانین شهرسازی، چارچوبها و مفاد طرح جامع و تفضیلی از الزامات مدیران مناطق است.

وی افزود: در این راستا قصد داریم تا مدیران در مناطق اعم از شهرداران مناطق و نواحی، معاونان شهرسازی و معماری مناطق و مدیران ادارات شهرسازی نواحی از دوره های آموزشی و اطلاع رسانی به منظور ارتقای سطح آگاهی و تسلط پاسخگویی و توانمندیهای لازم بهره مند شوند.

به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، دوره های آموزشی مدیران در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.