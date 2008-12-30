طرح هادی در 358 روستای خوزستان اجرایی می شود

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان این مطلب گفت: با بهره برداری از طرح های هادی این استان ، شامل زیرسازی و روسازی معابر ، ساخت جدول و جوی ، دفع آب های سطحی ، توسعه فضای سبز و صدور سند مالکیت ، روستاییان از مزایای این طرح بهره مند می شوند.



شهیدزاده ایجاد زمینه توسعه و عمران، تامین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی، بهبود وضع روستاها و نیز ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود مسکن روستاییان را از جمله اهداف اجرای طرح های هادی روستایی برشمرد.



وی اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این طرح ها را390 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تا پایان امسال مطالعات طرح هادی در 93 روستای استان نیز به بهره برداری می رسد.

خوزستان چهار هزار و 500 روستا دارد که تاکنون طرح های هادی در هزار روستای استان به اجرا درآمده است.