نمایشگاه بین المللی "لغت نامه"در سمنان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مدیر اجرایی این نمایشگاه پیش از ظهر امروز در حاشیه گشایش این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: آثار این نمایشگاه با موضوع "گورخر" تهیه شده است.

سیروس آقاخانی افزود: در این نمایشگاه 92 اثر از 400 اثر هنرمند ایرانی و هنرمندان خارجی پذیرفته شده است.

به گفته وی، در این نمایشگاه آثار هنرمندان کشورهای ایتالیا، آلمان، روسیه، تایوان، افریقای جنوبی و ژاپن به نمایش گذشته شده است.

وی با بیان اینکه آثار عرضه شده بر اساس موضوع به صورت کلمه تصویری است، گفت: نمایشگاه بین المللی "لغت نامه" تا شانزدهم دی ماه در پردیس شماره سه دانشگاه سمنان دایر است.