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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۱۵

نمایشگاه بین المللی "لغت نامه"در سمنان گشایش یافت

سمنان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه بین المللی "لغت نامه" با آثار هنرمندان ایرانی و 10 کشور جهان در دانشگاه سمنان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مدیر اجرایی این نمایشگاه پیش از ظهر امروز در حاشیه گشایش این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: آثار این نمایشگاه با موضوع "گورخر" تهیه شده است.

سیروس آقاخانی افزود: در این نمایشگاه 92 اثر از 400 اثر هنرمند ایرانی و هنرمندان خارجی پذیرفته شده است.

به گفته وی، در این نمایشگاه آثار هنرمندان کشورهای ایتالیا، آلمان، روسیه، تایوان، افریقای جنوبی و ژاپن به نمایش گذشته شده است.

وی با بیان اینکه آثار عرضه شده بر اساس موضوع به صورت کلمه تصویری است، گفت: نمایشگاه بین المللی "لغت نامه" تا شانزدهم دی ماه در پردیس شماره سه دانشگاه سمنان دایر است.
کد مطلب 809045

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