"ریش و قیچی" با دیگر طنزهای شبانه تلویزیون تفاوت دارد

وی که اخیراً از کارگردانی مجموعه "حادثه در بزرگراه" انصراف داده درباره آن به خبرنگار مهر گفت: این پروژه عظیم است و نیاز به شرایطی برای تولید دارد که میبایست از طریق معاونت اجتماعی راهنمایی و رانندگی و تهیهکننده فراهم میشد، اما احساس کردم ممکن است پروژه نیمهتمام بماند. به همین دلیل با دوستان توافق کردیم تا از کارگردانی این پروژه انصراف بدهم.
معیریان درباره کارگردانی "ریش و قیچی" گفت: این مجموعه نیمه طنز در 70 قسمت 30 دقیقهای به تهیهکنندگی رامین عباسیزاده برای شبکه دو تولید و شبانه پخش میشود. البته فضای مجموعه با دیگر مجموعههای شبانه که از تلویزیون پخش شده، تفاوت دارد. آقای مهدی فرجی مدیر شبکه دو نیز تصمیم دارد این مجموعه را در یک مناسبت خاص در کنداکتور پخش قرار دهد.
این فیلمساز که فیلم سینمایی "احضارشدگان" را روی پرده دارد، درباره دلایل پذیرش کارگردانی "ریش و قیچی" افزود: خیلی علاقه داشتم در خدمت آقای فرجی باشم و کاری برای شبکه دو بسازم، اما این فرصت فراهم نمیشد. تا اینکه کارگردانی مجموعه "ریش و قیچی" پیشنهاد شد. تهیهکننده این پروژه هم شرایط خوبی برای تولید فراهم کرده است.
معیریان خاطرنشان ساخت: گرچه این مجموعه لحن طنز دارد، اما کاملا طنز نیست و ترکیبی از بهترین بازیگران است. با چند نفر هم صحبت کردهایم و فکر میکنم تا آخر دیماه تصویربرداری را شروع کنیم. تمام اتفاقهای "ریش و قیچی" در یک خانه میافتد و چند شخصیت ثابت داریم که هر بار با ورود یک بازیگر میهمان لحن و ژانر کار تغییر میکند.
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