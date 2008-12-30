باشگاه استقلال اهواز در خطر تعلیق/ شکایت دردسرساز بازیکنان فصل گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، در پی پرداخت نشدن مطالبات حمید سرآبادانی، داود حقی، مجتبی ترشیز و مصطفی اکرامی بازیکنان فصل پیش تیم فوتبال استقلال اهواز این بازیکنان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرده اند.

صادق فتح الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این خبر گفت: "پیرو رای شماره 257 مورخ 8/10/87 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص درخواست آقایان داود حقی، مجتبی ترشیز و حمید سرآبادانی (بازیکنان پیشین استقلال اهواز) با وکالت صادق فتح الهی وکیل دادگستری مبتنی بر مطالبه وجه و دیون معوقه، باشگاه استقلال اهواز محکوم شد."

وی در ادامه خاطر نشان کرد: "بر اساس آئین نامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در صورت پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان فوق، باشگاه استقلال اهواز تعلیق خواهد شد".

وکیل مدافع این 4 بازیکن پیشین باشگاه استقلال اهواز تاکید کرد:"ضمنا پرونده آقای مصطفی اکرامی با وکالت صادق فتح الهی علیه استقلال اهواز به درخواست مطالبه 38 میلیون تومان دیون معوقه مفتوح بوده و نشستی در همین خصوص ساعت 16 روز دهم دیماه در همین خصوص در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برگزار می شود".

فتح الهی با بیان اینکه این پرونده تقریبا از مردادماه امسال در کمیته انضباطی در جریان بوده که با پیگیری‌های آقای عبدالهی عضو کمیته انضباطی رای نهایی در این خصوص صادر شده است، در مورد بخشی از این رای گفت: "نماینده باشگاه استقلال اهواز هم در نشست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که با حضور نامبرده و وکیل خواهان‌ها (بازیکنان) در تاریخ 11/6/87 برگزار شد، ضمن پذیرش ادعای شاکیان، متعهد به پرداخت مبلغ فوق شده که تاکنون این مبلغ پرداخت نشده است."

گفتنی است داود حقی مبلغ 20 میلیون تومان، مجتبی ترشیز مبلغ 14 میلیون تومان، حمید سرآبادانی مبلغ 21 میلیون و 500 هزار تومان و مصطفی اکرامی 38 میلیون تومان از باشگاه استقلال اهواز طالبکار هستند.