به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مصطفی سلیمی با اشاره به وضعیت نابسامان زباله ‌های بیمارستانی گفت: متاسفانه هیچ اقدام موثری در زمینه جداسازی زباله ‌های بیمارستانی صورت نگرفته و با وجود قانون پسماند سال 1383 و اقدامات کمیسیون اصل 90 و سایر مصوبات مجلس و شورای شهر، هنوز از سوی متولیان اقدامی جدی صورت نگرفته است.

وی اظهارداشت: با توجه به وظیفه وزارت بهداشت در این زمینه و ورود دادستان کل کشور برای حل این مسئله منتظر نظر دادستانی درمورد عملکرد بیمارستانها هستیم.

سلیمی همچنین در مورد زباله ‌های الکترونیکی با اشاره به اینکه ‌بیشتر زباله‌ های الکترونیکی و رایانه ‌ای تا آنجا که امکان دارد در بخش خصوصی بازیافت می ‌شود و ضایعات کمی از این زباله ‌ها باقی می ‌ماند تصریح کرد: ضایعات برخی از اقلام مانند آهن، آلومینیوم و ضایعات وسائل الکترونیکی مثل تلویزیون و رایانه تا آنجا که قابل بازیافت است در بخش خصوصی و به‌ طور غیر رسمی بازیافت می ‌شود و تقریبا مقدار کمی از این وسائل در زباله‌ هایی که ما جمع‌ آوری می ‌کنیم وجود دارند.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران تاکید کرد: این زباله‌ ها در میان پسماندهای خانگی قابل جداسازی نیست و وظیفه جداسازی و بازیافت آنها به عهده مراکز تولید کننده است.