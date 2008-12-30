به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن صبوری قبل از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ‌اینکه مجوز اسقاط خودرو‌های فرسوده از ‏سوی تبصره 13 به شهرداری قم ابلاغ شده است، افزود: شهرداری قم پس از پیگیری‌های مداوم دریافت لیست خودرو‌های فرسوده از طریق ‏ستاد تبصره 13 جهت رفاه حال شهروندان کلیه تمهیدات لازم را مهیا کرده تا شهروندان نسبت به تحویل و تبدیل خودرو‌های فرسوده خود ‏اقدام نمایند.‏



وی با بیان اینکه عملیات اسقاط خودرو‌ها به طور مستقیم توسط سازمان بازیافت شهرداری‌ها فقط در سه شهر انجام می شود، خاطرنشان کرد: ‏عملیات اسقاط خودرو تنها در شهر‌های قم، تبریز و اردبیل توسط سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری‌ها انجام می‌پذیرد و در دیگر ‏شهر‌ها توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد.‏



مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم افزود: سالانه حدود شش هزار مالک خودروی فرسوده در قم از طریق سایت فراخوان ‏ثبت نام می‌ کنند که متعاقب آن مجوز دو هزار و 500 دستگاه خودروی جدید در سال به سازمان اختصاص داده شده است.‏



وی افزود: از خرداد ماه سال جاری تا‌کنون سهمیه هزار و 400 دستگاه خودرو به سازمان داده شده، که از این تعداد یک هزار و 156 دستگاه به ‏صورت جایگزین، 20 دستگاه تاکسی و 224 مورد نیز به صورت نقدی پرداخت و اقدام شده است.‏



صبوری در ادامه افزود: جهت سهولت در خدمت رسانی به شهروندان، دفتر پذیرش مرکز اسقاط خودرو‌های فرسوده توسط سازمان در ‏خیابان‌ امام موسی صدر دائر شده و خودرو‌های فرسوده نیز در زمینی به مساحت پنج هکتار در جاده البرز نگهداری و بازیافت می‌شود.‏



وی گفت: روند رسیدگی به پرونده مراجعین از زمان پذیرش خودرو تا اسقاط و بازیافت، هفت روز به طول می‌انجامد.‏



مدیرعامل سازمان بازیافت به دیگر خدمات این سازمان اشاره کرد و افزود: عملیات جمع‌آوری، انتقال، دفن و پردازش زباله توسط سازمان ‏بازیافت و با امکانات موجود در حال انجام است که روزانه 600 تن زباله در قم دفن می‌شود.