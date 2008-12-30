به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن صبوری قبل از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مجوز اسقاط خودروهای فرسوده از سوی تبصره 13 به شهرداری قم ابلاغ شده است، افزود: شهرداری قم پس از پیگیریهای مداوم دریافت لیست خودروهای فرسوده از طریق ستاد تبصره 13 جهت رفاه حال شهروندان کلیه تمهیدات لازم را مهیا کرده تا شهروندان نسبت به تحویل و تبدیل خودروهای فرسوده خود اقدام نمایند.
وی با بیان اینکه عملیات اسقاط خودروها به طور مستقیم توسط سازمان بازیافت شهرداریها فقط در سه شهر انجام می شود، خاطرنشان کرد: عملیات اسقاط خودرو تنها در شهرهای قم، تبریز و اردبیل توسط سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداریها انجام میپذیرد و در دیگر شهرها توسط بخش خصوصی صورت میگیرد.
مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم افزود: سالانه حدود شش هزار مالک خودروی فرسوده در قم از طریق سایت فراخوان ثبت نام می کنند که متعاقب آن مجوز دو هزار و 500 دستگاه خودروی جدید در سال به سازمان اختصاص داده شده است.
وی افزود: از خرداد ماه سال جاری تاکنون سهمیه هزار و 400 دستگاه خودرو به سازمان داده شده، که از این تعداد یک هزار و 156 دستگاه به صورت جایگزین، 20 دستگاه تاکسی و 224 مورد نیز به صورت نقدی پرداخت و اقدام شده است.
صبوری در ادامه افزود: جهت سهولت در خدمت رسانی به شهروندان، دفتر پذیرش مرکز اسقاط خودروهای فرسوده توسط سازمان در خیابان امام موسی صدر دائر شده و خودروهای فرسوده نیز در زمینی به مساحت پنج هکتار در جاده البرز نگهداری و بازیافت میشود.
وی گفت: روند رسیدگی به پرونده مراجعین از زمان پذیرش خودرو تا اسقاط و بازیافت، هفت روز به طول میانجامد.
مدیرعامل سازمان بازیافت به دیگر خدمات این سازمان اشاره کرد و افزود: عملیات جمعآوری، انتقال، دفن و پردازش زباله توسط سازمان بازیافت و با امکانات موجود در حال انجام است که روزانه 600 تن زباله در قم دفن میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم گفت: طبق برنامه ستاد نوسازی خودروهای فرسوده، در سال جاری دو هزار خودرو فرسوده در قم اسقاط و بازیافت می شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن صبوری قبل از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مجوز اسقاط خودروهای فرسوده از سوی تبصره 13 به شهرداری قم ابلاغ شده است، افزود: شهرداری قم پس از پیگیریهای مداوم دریافت لیست خودروهای فرسوده از طریق ستاد تبصره 13 جهت رفاه حال شهروندان کلیه تمهیدات لازم را مهیا کرده تا شهروندان نسبت به تحویل و تبدیل خودروهای فرسوده خود اقدام نمایند.
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