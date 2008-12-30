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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۰۹

پیام رهبر معظم انقلاب/

حجت‌الاسلام جمی یادگار مقاومت، صبوری و شهامت بود

حجت‌الاسلام جمی یادگار مقاومت، صبوری و شهامت بود

حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی درگذشت روحانی مجاهد و فداکار و "یادگار مقاومت، صبوری و شهامت" حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ غلامحسین جمی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روحانی مجاهد وفداکار جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ غلامحسین جمی رضوان الله علیه به لقاء الله پیوست و با کوله باری از عمل صالح و جهاد مخلصانه در پیشگاه خدای متعال حضور یافت. تلاش و مبارزات این روحانی عالیقدر که از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده بود در نخستین سالهای پیروزی و بویژه پس از یورش رژیم بعثی به مرزهای کشور به اوج رسید و یادگاری فراموش نشدنی از مقاومت و صبوری و شهامت به جای گذاشت. او در روزهای محنت خرمشهر و آبادان برای رزمندگان خطوط مقدم، سنگری معنوی و پشتیبانی بی نظیر بود. در سخت ترین شرایط آتشبازیهای دشمن حضور موثر و خطبه ها و سخنرانیهای تسلا بخش او قطع نشد و در دوران خطر و سختی و محنت مردم آبادان و رزمندگان دست از جان شسته را تنها نگذاشت. پرونده عمل این مرد مومن و صبور و بی ادعا در نزد پروردگار رحیم و غفور و اولیائش، مایه سرافرازی او و جلب رحمت حضرت حق متعال است. انشاء الله.

اینجانب درگذشت این عالم عامل را به خاندان محترم و ارادتمندان و دوستان ایشان و به عموم مردم آبادان و بوشهر تسلیت عرض می کنم و علو درجاتش را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

سید علی خامنه ای

10/دی/1387

کد مطلب 809064

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