شش هزار معلول در اردبیل تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می گیرند

رویا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرداخت هزینه های عمل جراحی، هزینه‌های سنگین درمانی، توانبخشی و برخی هزینه های دیگر به افراد معلول و تحت حمایت بهزیستی از جمله خدمات بیمه تکمیلی است.

وی با اشاره به مشکلات عدیده قشر معلول جامعه با هزینه های درمانی اضافه کرد: بهتر بود که این طرح بصورت ضربتی و با تحت پوشش قرار دادن تمامی این افراد اجرا می شد.

این مسئول با بیان اینکه اجرای این طرح با حمایت دولت صورت می گیرد خواستار افزایش سهم استان به بیش از شش هزار نفر از معلولین استان شد.

احمدیان در ادامه از واگذاری دور جدید برگ سهام عدالت به مددجویان بهزیستی تا پایان سال جاری خبر داد و ابراز داشت: در حال حاضر بیش از 10 هزار نفر از مددجویان بهزیستی برای دریافت برگ سهام عدالت ثبت نام کرده و نوبت دهی شده اند.

وی با تاکید بر تسریع در روند واگذاری برگ سهام عدالت به مددجویان بهزیستی خاطر نشان کرد: از زمان واگذاری سهام عدالت تاکنون 950 نفر از مددجویان بهزیستی این استان برگ سهام عدالت خود را دریافت کرده اند که آمار بسیار پایینی است.

وی یاد آور شد: همچنین تاکنون 680 نفر از مجموع این تعداد نیز که بالغ بر 70 درصد می باشد، سود سهام عدالت مرحله نخست خود را دریافت کرده اند و 30 درصد بقیه نیز به زودی این سود را دریافت خواهند کرد.

مدیرکل بهزیستی استان در پایان با اشاره به احداث 100 واحد مسکونی برای افراد زیر پوشش بهزیستی در شهرستانهای مختلف استان استان متذکر شد: هم اکنون عملیات احداث 78 واحد آن در شهرهای اردبیل، نمین، کوثر، اصلاندوز، گرمی و مشگین ‌شهر آغاز شده است.