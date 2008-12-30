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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۱۸

دوشغله بودن رانندگان نیمی از تاکسیهای رفسنجان را نیمه فعال کرده است

دوشغله بودن رانندگان نیمی از تاکسیهای رفسنجان را نیمه فعال کرده است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر واحد تاکسیرانی رفسنجان از نیمه فعال بودن نیمی از تاکسی های رفسنجان به دلیل دو بودن رانندگان خبر داد.

احمد رفسنجانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهر رفسنجان 486 دستگاه تاکسی وجود دارد که حدود 200دستگاه آن غیر فعال می باشد.

وی تصریح کرد: علت اصلی غیر فعال بودن این 200دستگاه تاکسی 2شغله بودن رانندگان تاکسی است که باید این مسئله با بررسی بیشتر مرتفع شود.

مدیر واحد تاکسیرانی رفسنجان از ساماندهی ناوگان تاکسیرانی این شهر در آینده ای نزدیک خبرداد و گفت: برای ساماندهی این وضعیت از ابتدای سال جاری از واگذاری تاکسی به افراد 2شغله ممانعت به عمل آمده است.

رفسنجانی زاده افزود: در راستای گسترش ناوگان تاکسیرانی شهر رفسنجان 30دستگاه تاکسی به ناوگان اضافه شده است و بزودی 200دستگاه تاکسی نیمه فعال نیز ساماندهی و به صورت تمام وقت به کار گمارده خواهند شد.

وی افزود: پس از ساماندهی شهر رفسنجان به 4منطقه تقسیم بندی خواهد شد و هر منطقه به صورت شبکه ای و خطی سرویس دهی می شود.

 

کد مطلب 809073

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