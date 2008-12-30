بستر سازی مناسب برای اجرای طرح مسکن مهر صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بخشنامه صادره حسینعلی امیری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک خطاب به ادارات کل ثبت اسناد و املاک کشور بدین شرح است: نظر به اینکه تبصره 3 ماده آیین نامه قانون زمین شهری، قرارداد واگذاری از سوی مسکن و شهرسازی در مواردی که مالکیت رسمی وی احراز گردیده باشد را جهت تجویز رهن تایید می نماید، لذا در راستای ایجاد بستر مناسب به منظور اجرای " طرح مسکن مهر" مراتب به طریق مقتضی به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام تا در خصوص آن دسته از اراضی که مالکیت مسکن و شهرسازی احراز گردیده و در قالب طرح فوق از طرف سازمان مذکور واگذار می گردد در جهت تجویز تنظیم سند رهنی به شرح تبصره مذکور اقدام نمایند.