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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۰۰

مددی:

بالاترین نرخ اشتغال به کار زنان ایران متعلق به کیش است

بالاترین نرخ اشتغال به کار زنان ایران متعلق به کیش است

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: بالاترین نرخ اشتغال به کار زنان ایرانی متعلق به جزیره کیش است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس داوود مددی در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به آخرین آمار موجود 39 درصد شاغلین در جزیره کیش را بانوان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه در تهران تنها 13 درصد شاغلین را زنان تشکیل می دهند گفت: امنیت، آرامش و محیط سالم و پاک باعث شده است بانوان در جزیره کیش با خیال راحت، شغل مناسب خود را انتخاب کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نرخ بیکاری در جزیره کیش را کمتر از یک درصد اعلام کرد و افزود: میانگین نرخ بیکاری در سطح کشور حدود 15 درصد است.

مددی جزیره کیش را جزیره ای سالم، پاک، زیبا، آرام و امن دانست و تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد کیش در راه برقراری امنیت و آرامش هر چه بیشتر برای ساکنان، گردشگران و تمامی کسانی که این جزیره را برای زندگی، فعالیت اقتصادی، تجارت و یا استراحت و گردش انتخاب کرده اند از هیچ چیز کوتاهی نخواهد کرد.

به گفته وی جزیره کیش در حال حاضر یکی از بهترین و برترین مناطق خلیج فارس برای سرمایه گذاری است.

مددی افزود: معافیت 15 ساله مالیاتی و قابل تمدید تا 30 سال، واگذاری زمین به سرمایه گذاری های مختلف به خصوص سرمایه گذاری در بخش صنایع " های تک"، آزاد بودن ورود و خروج کالا برای سرمایه گذاران، عدم نیاز به صدور روادید برای ورود اتباع خارجی و همچنین قوانین و مقررات خاص اشتغال به کار و وجود بانکهای خارجی از جمله دلایلی است که این منطقه را محلی برتر برای سرمایه گذاری معرفی می کند.

کد مطلب 809081

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