پلیس در ایام محرم با ضد ارزشها و خرافه ها مقابله خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار علی مویدی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: قمه زنی، حمل تصاویر منتسب به ائمه(ع)، استفاده از آهنگها و آلات موسیقی غیر مجاز در عزاداریها و.. از جمله رفتارهایی بوده که همه مراجع عظام و همه بخش های فرهنگی نسبت به خرافه بودن آن تاکید داشته و پلیس نیز با توجه به ابلاغیه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای وظایف خود با چنین رفتارهای ضد ارزشی برخوردهای لازم را انجام خواهد داد.

وی تصریح کرد: طی چند سال اخیر چنین رفتارهایی که شایسته عزاداری امام حسین(ع) نیست در ایام محرم مرسوم شده و در حقیقت با فلسفه عاشورا نیز همخوانی ندارد وشورای عالی انقلاب فرهنگ نیز به منظور جلوگیری از اینگونه رفتارها تصمیماتی اخذ کرده که نیروی انتظامی نیز در ابلاغیه این شورا وظایف خود را انجام خواد داد.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته راهکارهایی نیز برای برخورد و جلوگیری از چنین رفتارهایی اعمال شده، تصریح کرد: امسال نیز به دنبال اقدامات سال گذشته، پلیس در سطح استان فارس کارهای مناسبی را انجام می دهد و امیدواریم در کنار فرهنگسازی هایی که متولیان امر انجام خواهند داد دیگر شاهد بروز چنین کارهایی در این ایام نباشیم.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای نظم دهی به فعالیتهای هیئتهای عزاداری بیان کرد: طی این مدت با مسئولان هیئتهای شیراز نشستهای مختلفی برگزار کردیم و همگی آنها متعهد به رعایت مسائل و ارزشها شده اند و نیروی انتظامی نیز طی این مدت متعهد شد که در بحث نظم دهی به عزاداریهای آنان همکاریهای لازم را داشته باشد.

سردار مویدی با تاکید بر اینکه طی این دو روز برخی از هیئتها بازهم رفتارهایی را انجام داده اند که به هیچ عنوان شایسته این ایام نبوده، افزود: باید به گونه ای در این ایام رفتار کنیم که بتوانیم از فرصتهای معنوی کمال استفاده را برده باشیم نه اینکه اقدامات خود را به سوی رفتارهای ضد ارزشی مثل قمه زنی، استفاده از آهنگهای غیر مجاز در عزاداریها ببریم.

فرمانده انتظامی استان فارس خاطرنشان کرد: سال گذشته چند هیئت که مرتکب تخلفاتی شده بودند نیز مورد برخوردهای قانونی قرار گرفته و امسال نیز به آنها برای رعایت قوانین و ضوابط تذکرات لازم داده شده و امیدواریم امسال شاهد برقراری نظم مناسبی در استان فارس حین عزاداری ماه محرم باشیم.

وی عنوان کرد: در راستای برقراری نظم و امنیت عزاداریها پلیس در قالب قوانین خود با آن دسته از افرادی که در حاشیه های عزاداری و حرکت هیئتها حضور داشته و حجاب نامناسبی دارند نیز برخورد قانونی و تذکرات لازم را صورت خواهد داد.

سردار مویدی با تاکید بر اینکه طی این ایام کسانیکه در سطح شهر مبادرت به قمه زنی کنند از سوی پلیس مورد برخورد قرار خواهند گرفت و به مقامات قضایی تحویل می شدند، تصریح کرد: علاوه بر این مسائل در بحث ترافیک این ایام نیز طرح های ویژه ای را دنبال خواهیم کرد و برخی از خیابانهای اصلی شهر که کانون عزاداریهای هیئت ها به شمار می آیند نیز ممنوعیت تردد خودرو خواهیم داشت.

بازدیدهای سرزده از کلانتریهای فارس ادامه دارد

فرمانده انتظامی استان فارس در ادامه این نشست در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد بازدیدهای سر زده وی از کلانتریهای و پاسگاه های استان فارس طی مدت اخیر صورت می گرفت پرسید، اظهار داشت: در روزهای اولی که در پست فرماندهی انتظامی استان فارس فعال شدم برای اینکه اطلاعات و آگاهی بیشتری از استان و کلانتریها داشته باشم اقداماتی مانند بازدیدهای سرد زده را نیز انجام دادم که منجر به تشویق و تنبیه و یا حتی برکناری برخی از کارکنان از جمله فرماندهان انتظامی شهرستان نیز شد و امروز نیز تیمهای بازرسی فرماندهی انتظامی این کار را انجام می دهند.

سردار مویدی تصریح کرد: در عین حال مردم و شهروندان نیز با مشاهده موارد مختلف می توانند مراتب را ازطریق شماره تلفن 197 به پلیس اطلاع دهند و ما نیز به طور حتم پیگیری می کنیم.

مسئولان ورزشی برای بازهای مهم فوتبال چاره ای بیندیشند

وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد برخی مسائل و مشکلاتی که در بازیهای فوتبال مهم در شیراز رخ می دهد نیز بیان کرد: برای این کار باید مسئولان ورزشی شهرستان شیراز و استان فارس در حوزه صدور بلیط و کارتهای ویژه اقدام مشخصی را انجام دهند به ویژه در بخش حضور خبرنگاران باید محل خاصی برای آنها در نظر گرفته شود که در این مابین با مشکلی مواجه نشوند.

فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: یکی از سازمانهایی که همواره آمادگی حمایت از حقوق شهروندان را دارد پلیس است و در جریان برقراری نظم ورزشگاه این بازیهای مهم ما تمامی تلاش خود را برای حفظ حقوق مردم انجام خواهیم داد.