کلنگ احداث ساختمان جدید دانشگاه پیام نور طبس به زمین خورد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، رئیس این دانشگاه در مراسم آغاز عملیات اجرایی دانشگاه پیام نور طبس اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت 10 هکتار و با زیربنای چهار هزار متر مربع دو فاز احداث می شود.

محمود امینی خاطرنشان کرد: فاز اول این پروژه با اعتباری معادل سه میلیارد ریال با کاربری امکانات آموزشی در مدت چهار ماه به پایان خواهد رسید.

امینی یادآور شد: فاز دوم این پروژه نیز چهار ماه بعد از احداث فاز یک با اعتباری معادل 10 میلیارد ریال و احداث خوابگاه دانشجویان، سلف سرویس، امکانات ورزشی و رفاهی، نمازخانه، سالن آمفی تئاتر، آزمایشگاهها و کارگاههای مختلف ادامه خواهد یافت.

به گفته وی، هم اکنون یک هزار و 700 دانشجو در 24 رشته در مقطع کارشناسی از حدود هفت شهرستان کشور در ساختمان قدیمی این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه نماینده مردم طبس و فردوس در مجلس از پیگیری های رئیس دانشگاه پیام نور طبس برای احداث این بنای آموزشی قدردانی کرد.