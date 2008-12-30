واقعه کربلا را باید از هرگونه آسیب و خرافات مصون نگه داشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام اسماعیل قبادی پیش از ظهر سه شنبه در هشتمین جلسه ماهانه مسئولین ادارات تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه که با حضور روسای کلیه این ادارات در مجتمع تازه تاسیس فرهنگی وتبلیغی شهرستان دالاهو برگزار شد، اظهار داشت: ما به عنوان متولیان امور فرهنگی و دینی جامعه وظیفه داریم از ورود و گسترش آسیبها در مراسم عزاداری ماه محرم جلوگیری کرده و با کار فرهنگی گسترده و با استفاده از شیوه های علمی آن، آسیبهایی را که نیز وارد این مراسم شده از سیمای این مراسم دور کنیم.

وی از روسای ادارات خواست که با همکاری اعضای ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی نسبت به گسترش فرهنگ اصیل عاشورا به خصوص ترویج امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز اول وقت و به ویژه نماز ظهر عاشورا تلاش کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امسال باید حضور روحانیون در مجالس عزاداری پررنگ تر و با اهمیت تر تلقی شده و تلاش کنیم هیچ مجلسی بدون سخنرانی، وعظ، خطابه و تشریح فلسفه واقعی قیام امام حسین (ع) برگزار نشود.

وی در ادامه از روسای ادارات تبلیغات اسلامی خواست از هم اکنون برای برگزاری برنامه های دهه مبارک فجر امسال که مصادف با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است در قالب کمیته های قرآنی، تشکلهای دینی و مساجد تلاش بیشتری را انجام دهند.

در ادامه این جلسه هوشنگ معین فرماندار شهرستان دالاهو نیز با اشاره به وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی، جغرافیایی و سیاسی این شهرستان به تشریح اقدامات این فرمانداری در راستای بهبود وضعیت فرهنگی منطقه و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم پرداخت.

وی همچنین در زمینه ساخت کانون قرآن در روستاهای ریجاب، گاوسور و چشمه سفید از توابع این شهرستان جهت گسترش فعالیتهای قرآنی اداره تبلیغات اسلامی در روستاها قول مساعد داد.

در ادامه جلسه هریک از مسئولین ادارات تابعه سوالات خود را از معاون اداری و مالی، رئیس اداره فرهنگی و کارشناسان امور ادارات، امور اداری، روابط عمومی و طرح و برنامه مرکز استان مطرح نموده و پاسخ لازم به آنها داده شد.