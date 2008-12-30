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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۳۸

15 خیابان شمال شرق تهران به نام شهدای والامقام مزین می شود

دبیر کمیته نامگذاری شهرداری منطقه چهار از نامگذاری 15 خیابان منطقه شمال شرق تهران به نام شهدای والامقام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر مصطفی قویدل افزود: در دهمین جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی منطقه چهار نامگذاری و تغییرنام 18 معبر فاقد نام در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه تغییر نام خیابان فاقد نام واقع حد فاصل خیابانهای وفادار شرقی و نعیم غربی بنام شهید روح الله احمدوند، خیابان فاقد نام در خیابان ریحانی بنام شهید محمود نصیحت، خیابان 178 شرقی حد فاصل بلوار شاهد و مهران سجده ای بنام شهیدان رضا و مجتبی قانع عبادی استاد، خیابان گلزار بنام سید علی ابطحی نژاد، کوچه لاله حد فاصل خیابان مطهری و سیزده بهمن بنام شهید قادر اسکندری نژاد، خیابان 9 شرقی حد فاصل خیابانهای شهید باقری و شهید مطهری بنام شهید حسین رامی، کوچک پنجم حد فاصل معینی نژاد و بلوار شاهد بنام شهید محمد تقی دریامی ، خیابان پیشاهنگ حد فاصل معینی نژاد و بلوار شاهد بنام شهید حسین محمدی ادیب، خیابان انقلاب حد فاصل خیابانهای مرادی و رحیمی کلور بنام شهید محمد خاکبازان،خیابان 204 حد فاصل خیابانهای 196 و وفادار بنام شهید محسن اورومی، خیابان شیان 2 حد فاصل خیابانهای طجرلو و قدیری، بنام شهید عباس رمضان زاده، خیابان  55 حد فاصل بزرگراه رسالت و خیابان طرقی بنام شهید سعید رفعی، خیابان هشتم حد فاصل خیابانهای معینی نژاد و شاهد بنام شهید ابوالقاسم معینی، بن بست دوم در محدوده خیابان شهید فرشادی لویزان بنام شهید وجیه الله ترابی و بن بست شاهد حد فاصل خیابانهای استاد حسن بنا و بنی هاشم نیز بنام شهید علی ابراهیم قزوینی در کمیسیون مطرح و بزودی تغییر نام خواهند یافت.

قویدل افزود: همچنین علاوه بر 15 معبرفوق 3 معبر دیگر نیز که قرار است بنام شهدای والا مقام نامگذاری شود که بدلیل نقص در پرونده به جلسه بعدی موکول شد.

مدیر روابط عمومی منطقه چهار خاطرنشان کرد: در صورتی که خانواده معظم شهدا قصد تغییر نام و یانامگذاری خیابان در منطقه چهار را دارند ابتدا باید درخواست خود را به بنیاد شهید منطقه ارسال تا بر اساس مقررات جاری در کمیته نامگذاری شهرداری منطقه چهار مطرح و در صورت موافقت شورای شهر تهران نامگذاری انجام می شود.

کد مطلب 809092

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