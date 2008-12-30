15 خیابان شمال شرق تهران به نام شهدای والامقام مزین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر مصطفی قویدل افزود: در دهمین جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی منطقه چهار نامگذاری و تغییرنام 18 معبر فاقد نام در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه تغییر نام خیابان فاقد نام واقع حد فاصل خیابانهای وفادار شرقی و نعیم غربی بنام شهید روح الله احمدوند، خیابان فاقد نام در خیابان ریحانی بنام شهید محمود نصیحت، خیابان 178 شرقی حد فاصل بلوار شاهد و مهران سجده ای بنام شهیدان رضا و مجتبی قانع عبادی استاد، خیابان گلزار بنام سید علی ابطحی نژاد، کوچه لاله حد فاصل خیابان مطهری و سیزده بهمن بنام شهید قادر اسکندری نژاد، خیابان 9 شرقی حد فاصل خیابانهای شهید باقری و شهید مطهری بنام شهید حسین رامی، کوچک پنجم حد فاصل معینی نژاد و بلوار شاهد بنام شهید محمد تقی دریامی ، خیابان پیشاهنگ حد فاصل معینی نژاد و بلوار شاهد بنام شهید حسین محمدی ادیب، خیابان انقلاب حد فاصل خیابانهای مرادی و رحیمی کلور بنام شهید محمد خاکبازان،خیابان 204 حد فاصل خیابانهای 196 و وفادار بنام شهید محسن اورومی، خیابان شیان 2 حد فاصل خیابانهای طجرلو و قدیری، بنام شهید عباس رمضان زاده، خیابان 55 حد فاصل بزرگراه رسالت و خیابان طرقی بنام شهید سعید رفعی، خیابان هشتم حد فاصل خیابانهای معینی نژاد و شاهد بنام شهید ابوالقاسم معینی، بن بست دوم در محدوده خیابان شهید فرشادی لویزان بنام شهید وجیه الله ترابی و بن بست شاهد حد فاصل خیابانهای استاد حسن بنا و بنی هاشم نیز بنام شهید علی ابراهیم قزوینی در کمیسیون مطرح و بزودی تغییر نام خواهند یافت.

قویدل افزود: همچنین علاوه بر 15 معبرفوق 3 معبر دیگر نیز که قرار است بنام شهدای والا مقام نامگذاری شود که بدلیل نقص در پرونده به جلسه بعدی موکول شد.

مدیر روابط عمومی منطقه چهار خاطرنشان کرد: در صورتی که خانواده معظم شهدا قصد تغییر نام و یانامگذاری خیابان در منطقه چهار را دارند ابتدا باید درخواست خود را به بنیاد شهید منطقه ارسال تا بر اساس مقررات جاری در کمیته نامگذاری شهرداری منطقه چهار مطرح و در صورت موافقت شورای شهر تهران نامگذاری انجام می شود.