  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۴۲

یونیسف نسبت به سرنوشت کودکان غزه ابراز نگرانی کرد

یونیسف نسبت به سرنوشت کودکان غزه ابراز نگرانی کرد

سازمان یونیسف طی بیانیه ای اعلام کرد که عمیقا درباره تاثیر خشونت جاری در غزه بر کودکان نگران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یونیسف مصرانه می خواهد الزامات حقوقی بین المللی مراعات شود تا مراقبت از کودکان و دسترسی ایشان به حمایتها و پشتیبانیهای بشردوستانه ضروری اطمینان حاصل شود.

بیش از نیمی از جمعیت غزه کودک هستند و کودکان به شدت در هنگام منازعه مسلحانه آسیب پذیرند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل نیز اعلام کرده است که کودکان در بین کشته و زخمی شدگان قربانی حملات هوایی اخیر هستند.

در این شرایط بحرانی باید کمکهای بشر دوستانه شامل غذا، لوازم و اقلام پزشکی اجازه ورود به غزه را داشته باشند تا به نیازهای فوری کودکان و زنان رسیدگی شود.

کد مطلب 809104

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها