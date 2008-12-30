یونیسف نسبت به سرنوشت کودکان غزه ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یونیسف مصرانه می خواهد الزامات حقوقی بین المللی مراعات شود تا مراقبت از کودکان و دسترسی ایشان به حمایتها و پشتیبانیهای بشردوستانه ضروری اطمینان حاصل شود.

بیش از نیمی از جمعیت غزه کودک هستند و کودکان به شدت در هنگام منازعه مسلحانه آسیب پذیرند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل نیز اعلام کرده است که کودکان در بین کشته و زخمی شدگان قربانی حملات هوایی اخیر هستند.

در این شرایط بحرانی باید کمکهای بشر دوستانه شامل غذا، لوازم و اقلام پزشکی اجازه ورود به غزه را داشته باشند تا به نیازهای فوری کودکان و زنان رسیدگی شود.