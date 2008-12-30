400 کیلومتر باد شکن برای کنترل بیابانهای جنوب کرمان احداث می شود

محمد عبدالهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طرح بیابان زدایی در جنوب استان با دو میلیارد و 500 میلیون ریال از اعتبارات استانی و ملی در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: وجود بزرگترین کانون گسترش بیابان به وسعت 260هزار هکتار در جنوب استان کرمان مزارع، جاده ها و باغها را تهدید می کند که با احداث این میزان بادشکن این تهدید برطرف خواهد شد.

عبدالهی در راستای اجرای این طرح خواستار تامین اعتبار این طرح با توجه به بحرانی بودن وضعیت گسترش بیابان شد.

وی افزود: دو میلیون مرتع در جنوب استان کرمان وجود دارد و این درحالی است که نسبت دام به مراتع از متوسط کشور بالاتر است.

عبداللهی با اشاره به خسارات خشکسالی به مراتع استان خواستار اختصاص بودجه مورد نیاز برای احیای مراتع در استان شد.