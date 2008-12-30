حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از پروژه های تحقیقاتی دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محامدپور امروز در همایش سراسری مدیران دفاتر ارتباط با صنعت و دانشگاه با اشاره به راه اندازی کمیته پژوهشی در زمینه ICT در سطح استانها گفت: این کمیته ها به منظور توسعه و حمایت از تحقیقات در این حوزه راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه این کمیته از سال 84 راه اندازی شده است، افزود: تاکنون 2 هزار پروژه تحقیقاتی به این کمیته ها ارائه شده که هزار و 100 مورد آن تصویب و اجرا شده است.

محامد پور تاکید کرد: حدود 5 میلیارد تومان برای اجرایی کردن طرحهای تحقیقاتی هزینه شده است.

معاون پژوهشی وزارت ICT ایجاد کمیته های پژوهشی را الگوی مناسبی برای ارتباط دانشگاه و صنعت ذکر کرد و ادامه داد: ماه گذشته از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آیین نامه ای به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ شده که در طی آن بر نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی مصوب هر دستگاه تاکید شده است.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاهها باید بودجه های پزوهشی خود را در جهت رفع نیازهای کشور صرف کنند، اضافه کرد: این وزارتخانه برنامه گسترده ای در جهت ارتباط صنعت و دانشگاه در دست اجرا دارد که در حال حاضر از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران در قالب طرح برون سپاری در حال اجرا است.

محامدپور حمایت از پروژه های بنیادی و کاریردی، حمایت از پایان نامه های ارشد و دکتری و فرصتهای مطالعاتی را از اقدامات حمایتی دیگر این وزارتخانه دانست و افزود: تاکنون 24 پروژه تحقیقاتی با 10 دانشگاه اجرایی کردیم ضمن آنکه از فرصتهای مطالعاتی 6 دانشگاه نیز حمایت شده است.

محامد پور تاکید کرد: همچنین از هزار و 700 پروژه تحقیقاتی دکتری و ارشد در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات حمایت شده است.