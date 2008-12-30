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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۲۴

چهار نفر گرفتار در ارتفاعات برفگیر کرمانشاه نجات یافتند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: جوانی که به دلیل سقوط از ارتفاعات طاق بستان دچار مصدومیت از ناحیه سر و پا شده بود، توسط امداد و نجات کوهستان سازمان آتش نشانی کرمانشاه به کوهپایه منتقل و به بیمارستان اعزام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این جوان 21 ساله به علت عدم رعایت اصول و فنون کوهنوردی، نداشتن راهنما و وسایل لازم برای صعود از کوه سقوط کرده بود.

 

وی که "عظیم زارعی" نام دارد هم اکنون در بیمارستان طالقانی بستری است و وضعیت جسمانی رو به بهبود دارد.

 

همچنین در دنباله همین عملیات و با تماسی که با مرکز فوریت پلیس 110 گرفته شد، امدادگران موفق شدند اعضای خانواده ای سه نفره ( یک زن و دو کودک ) را که در ارتفاعات تنگه ملاورد راه را گم کرده بودند و توان پایین آمدن از کوه را نداشتند پس از پنج ساعت جستجو و تلاش بی وقفه نجات دهند.

کد مطلب 809116

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