صدور جواز تاسیس72 فقره صنایع تبدیلی در استان مرکزی

علی اصغر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این تعداد واحد تولیدی با سرمایه گذاری یک میلیارد و 84 میلیون و 184هزار ریال ایجاد شده افزود: با راه اندازی این تعداد واحد 900 تن محصولات خام کشاورزی تولید و یکهزار و 246 نفر مشغول به کار می شوند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد 9 فقره پروانه با سرمایه گذاری 64میلیون و 425هزار ریال به بهره برداری رسیده است، اضافه کرد: با این تعداد ظرفیت فرآوری 95 هزار تن محصولات خام کشاورزی و اشتغالزایی 186نفر ایجاد شده است.

رحیمی تصریح کرد: این تعداد شامل پنج طرح در زمینه تولید فرآوردهای لبنی با ظرفیت 27هزار تن و خوراک دام و طیور با ظرفیت 63هزار تن و تعداد چهار طرح نیز در زمینه پاک کردن و بسته بندی حبوبات و خشکبار با ظرفیت فرآوری 5/5 هزار تن است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تا پایان سال گذشته 47 واحد فرآوری صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان به بهره برداری رسیده گفت: این واحدها با سرمایه گذاری 96 میلیارد و 290 میلیون ریال با ظرفیت فرآوری 407هزار تن و اشتغال 647 نفر است.

رحیمی افزود: از این تعداد 9 مورد در گروه باغی، 13 مورد در گروه زراعی، 24 مورد در گروه دامی و یک مورد در شیلات بوده است.

وی با اشاره به اینکه این واحدها محصولات خام کشاورزی را به محصولات قابل فرآوری و نگه داری تبدیل می کند اضافه کرد: این واحدها در زمینه فرآوری محصولات باغی، دامی، زراعی و شیلات درنقاط مختلف استان مستقر است.

وی در ادامه با بیان اینکه سه سردخانه با ظرفیت 10هزار تن در شهرستانهای ساوه، اراک و خمین در استان فعالیت دارد اضافه کرد: با انجام مطالعات و نیاز سنجی صورت گرفته، استان قابلیت ایجاد سرد خانه هایی با ظرفیت 20هزار تن در شهرستان ساوه، خمین و سه راهی خنداب را دارد که در دست بررسی است.