کشتار در غزه نشان دهنده بی اعتباری سازمان های بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان پیش از ظهر امروز در همایش بهره وری سمنان گفت: سازمان های بین المللی با هدف حمایت و پشتیبانی از ملت های مظلوم در برابر زورگویان ایجاد شده اند اما این سازمان ها هم اکنون به حمایت از زورگویان پرداخته اند .

وی با بیان اینکه ملتهای دنیا باید دنبال سازمانهای جدیدی باشند تا از حقوق آنها در برابر زورگویان حمایت کند، گفت: هم اکنون سازمان های بین المللی در خدمت استکبار و برای حفظ منافع آنها است .

وی به ایام سوگواری امام حسین(ع) اشاره کرد و گفت: مردم غزه امروز با مقاومت و ایستادگی خود درس های عاشورا را پس می دهند .

استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود وقت شناسی را اولین شرط برای بهره وری دانست و گفت: باید بهره وری به عنوان یک موضوع اصلی در کشور بومی شود.

عبداللهی نیروی انسلانی را مهمترین عامل در بهره وری عنوان کرد و گفت: باید برای رسیدن به بهره وری مناسب به نیروی انسانی توجه جدی شود.

استاندار سمنان تایکد کرد: انسانها با تغییرات در ابزار می توانند بهره وری را ایجاد و از حداقل امکانات و انرژی و منابع حداکثر استفاده را داشته باشند.

وی با بیان اینکه مدیران باید پذیرای ابتکارات و خلاقیت های جدید باشند و از روش های سنتی بپرهیزند، گفت: اظهار نظرهای غیر کارشناسی در برخی مواقع باعث کاهش بهره وری می شود.