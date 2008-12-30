کشتار در غزه نشان دهنده بی اعتباری سازمان های بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان پیش از ظهر امروز در همایش بهره وری سمنان گفت: سازمان های بین المللی با هدف حمایت و پشتیبانی از ملت های مظلوم در برابر زورگویان ایجاد شده اند اما این سازمان ها هم اکنون به حمایت از زورگویان پرداخته اند.
وی با بیان اینکه ملتهای دنیا باید دنبال سازمانهای جدیدی باشند تا از حقوق آنها در برابر زورگویان حمایت کند، گفت: هم اکنون سازمان های بین المللی در خدمت استکبار و برای حفظ منافع آنها است.
وی به ایام سوگواری امام حسین(ع) اشاره کرد و گفت: مردم غزه امروز با مقاومت و ایستادگی خود درس های عاشورا را پس می دهند.
استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود وقت شناسی را اولین شرط برای بهره وری دانست و گفت: باید بهره وری به عنوان یک موضوع اصلی در کشور بومی شود.
عبداللهی نیروی انسلانی را مهمترین عامل در بهره وری عنوان کرد و گفت: باید برای رسیدن به بهره وری مناسب به نیروی انسانی توجه جدی شود.
استاندار سمنان تایکد کرد: انسانها با تغییرات در ابزار می توانند بهره وری را ایجاد و از حداقل امکانات و انرژی و منابع حداکثر استفاده را داشته باشند.
وی با بیان اینکه مدیران باید پذیرای ابتکارات و خلاقیت های جدید باشند و از روش های سنتی بپرهیزند، گفت: اظهار نظرهای غیر کارشناسی در برخی مواقع باعث کاهش بهره وری می شود.
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