232 طرح تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی رادمهر ظهر سه شنبه در جمع پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان افزود: علاوه بر این تاکنون 106 طرح تحقیقاتی در زمینه های مختلف در این بخش پایان یافته است.

وی اظهار داشت: اکنون 34 مرکز تحقیاتی کشاورزی در کشور فعالیت دارد که اجرای طرحهای مختلف بخش کشاورزی، منابع طبیعی، علوم دامی و سایر زمینه های مرتبط فعالیت می کنند.

وی از شناسایی پنج هزار محقق و دو هزار و 400 عضو هیئت علمی در این مراکز خبرداد و گفت: فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و ترویجی این وزراتخانه از طریق 55 مرکز و مجتمع آموزشی، 1200 مرکز ترویجی، 317 ایستگاه در کشور انجام می وشد.

نوری نیا رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان نیز گفت: 60 عضو هیئت علمی، 40 محقق و 100 تکنسین در این مرکز فعالیت دارند.

وی افزود: برای توسعه بخشهای مختلف باید فعالیتهای پژوهشی در امور مختلف نهادینه شود.

