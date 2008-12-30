  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۱۵

232 طرح تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی در حال اجراست

232 طرح تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی در حال اجراست

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی کشور گفت: 232 طرخ تحقیقاتی در بخش های مختلف کشاورزی در کشور در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی رادمهر ظهر سه شنبه در جمع پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان افزود: علاوه بر این تاکنون 106 طرح تحقیقاتی در زمینه های مختلف در این بخش پایان یافته است.

وی اظهار داشت: اکنون 34 مرکز تحقیاتی کشاورزی در کشور فعالیت دارد که اجرای طرحهای مختلف بخش کشاورزی، منابع طبیعی، علوم دامی و سایر زمینه های مرتبط فعالیت می کنند.

وی از شناسایی پنج هزار محقق و دو هزار و 400 عضو هیئت علمی در این مراکز خبرداد و گفت: فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و ترویجی این وزراتخانه از طریق 55 مرکز و مجتمع آموزشی، 1200 مرکز ترویجی، 317 ایستگاه در کشور انجام می وشد.

نوری نیا رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان نیز گفت: 60 عضو هیئت علمی، 40 محقق و 100 تکنسین در این مرکز فعالیت دارند.

وی افزود: برای توسعه بخشهای مختلف باید فعالیتهای پژوهشی در امور مختلف نهادینه شود.    

کد مطلب 809119

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها