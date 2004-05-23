جمهوري اسلامي ايران بايد استراتژي غلبه بر ناكارآمدي ها را تدوين كند

دريابان علي شمخاني وزير دفاع در ادامه گفتگوي اختصاصي با خبرگزاري " مهر" كه به مناسبت بيست سومين سالروز فتح خرمشهر انجام شد ، با اشاره به طرح دفاع همه جانبه و ضرورت هاي آن، استراتژي دفاعي ايران را مقابله همه جانبه با تهديدات دانست و گفت: اين امر به مفهوم بهره گيري از تمام ابزارها و قابليت هاي دفاعي مي باشد، بنابراين كشورهاي جهان سوم كه درشرايط ضعف ساختاري قرار دارند ناچارند تا از تمامي ابزارها و مطلوبيت هاي خود براي ارتقاء شرايط دفاعي و بازدارندگي استفاده كنند .



شمخاني تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران به لحاظ ابزاري فاقد مزيت نسبي در مقابله با تهديدات بين المللي است ، بنابراين بايد استراتژيي تدوين نمايد كه براساس آن بتواند بر ناكارآمدي ها غلبه نمايد و از اين طريق زمينه عملياتي شدن تهديدات را به حداقل برساند. اين روند به مفهوم گامي موثر در ايجاد فضاي امنيت ملي براي جمهوري اسلامي ايران است .



وي با اشاره به اينكه طرح دفاع همه جانبه از اين جهت ضرورت دارد كه زمينه هاي ارتقاء توان ملي ايران را براي مقابله با تهديدات فراهم مي كند ، گفت : اين امر مهم مطلوبيت هاي استراتژيك ايران را افزايش مي دهد زيرا شرايط نامعلومي را براي مقابله با دشمن به وجود مي آورد . دفاع همه جانبه مي تواند بازدارندگي نسبي در برابر تهديدات را فراهم كند، زيرا سطح مقابله با دشمن را افزايش مي دهد اين امر به مفهوم گسترش صحنه عملياتي است .



وزيردفاع يادآورشد: تجربه نشان داده است كه به هر ميزان قابليت هاي ايران افزايش يابد، يا اينكه صحنه عملياتي گسترش بيشتري پيدا كند، به همان ميزان زمينه هاي اجرايي سازي دفاع همه جانبه فراهم مي شود و جمهوري اسلامي ايران نمي تواند بر اساس معادلات و الگوهاي جنگ كلاسيك در برخورد با قدرتهاي برتر عمل نمايد .



شمخاني افزود: از اين رو براي ايجاد موازنه نسبي و همچنين تحقق بازدارندگي نسبي مي بايست روندي را فراروي خود قراردهد كه بر اساس آن بتواند به عالي ترين نتايج دفاعي نايل گردد.



وي در تشريح اينكه جمهوري اسلامي ايران در حوزه دفاعي با چه فرصت ها و تهديداتي مواجه است ، گفت: شواهد موجود نشان مي دهد كه هيچ كشوري در فضاي فقدان تهديدات قرار ندارد . به هر ميزان نظام بين الملل پيچيده تر شود، زمينه براي ظهور شكل هاي جديدي از تهديد فراهم مي شود . بنابراين در برنامه ريزي و مطالعات استراتژيك مي توان بر اين امر تاكيد داشت كه ما همواره درصدد شناسايي تهديدات مي باشيم. زيرا تهديدات از شكلي به شكل ديگر تغيير ماهيت مي دهند ، از اين رو نمي توان انتظارات ثابت و يكنواختي از تهديدات داشت . شكل گرايان دررفتار استراتژيك صرفا بر نمادهاي ثابت و يكساني تاكيد دارند. اين امر با ماهيت متغير سياست بين الملل همخواني و هماهنگي ندارد.



وي با اشاره به اينكه فرصت ها نيز به موازات تهديدات ظهور مي يابند ، گفت: شرايط بين المللي به هر ميزان كه مخاطره آفرين باشد باز هم زمينه وجود فرصت هايي براي كسب و تامين منافع ملي وجود دارد، از اين رو بايد تاكيد داشت كه شناسايي و اقدام در جهت فرصت سازي و همچنين مقابله با تهديد، پيوند قابل توجهي با يكديگر دارند، اين امر با شاخص هاي رفتاري مديريت استراتژيك ارتباط دارد، زيرا مديريت استراتژيك وظيفه بهينه سازي رفتار سياسي و امنيتي را عهده دار است.



شمخاني تهديدات دفاعي و امنيتي فراروي جمهوري اسلامي ايران نسبت به سال هاي دهه 1980 و دهه 1990 با تغييرات قابل توجهي روبرو دانست و گفت: هم اكنون شاهد كاهش "تهديدات فروملي "National Thrant" مي باشيم. به همان گونه اي كه " تهديدات منطقه اي Regional Thrant" نيز كاهش يافته است. در حاليكه تهديدات بين المللي و همچنين شكل گيري از تهديد، موسوم به " تهديدات فراملي Fans National Thrant " گسترش يافته است.

وي تصريح كرد: اين امر به مفهوم آن است كه مي توان فرصت هاي موجود را براي مقابله با اين گونه تهديدات بازسازي نمود. بهره گيري از " نيروي اجتماعي Social Force" و فعال سازي " مقاومت ملي National Resistance" را مي توان از جمله موارد و مولفه هايي دانست كه به افزايش فرصت ملي براي مقابله با تهديدات بالقوه و بالفعل منجر مي شود.