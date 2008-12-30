مطالبات و پاداش بازنشستگان کشور به زودی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، جهانبخش محبی نیا ظهر امروز در آیین تجلیل از فرهنگیان این شهرستان افزود: تمام تلاش دولت و مجلس در بهبودی زندگی و معاش بازنشستگان متمرکز شده است.

وی از بازنشستگان به عنوان سرمایه های ملی کشور نام برد و اظهار داشت: بازنشستگان باید روح شادابی و امید را در جامعه بدمند و آگاه سازی و ایجاد بیداری و هوشیاری در اقشار جوان و هدایت جامعه به سوی روشنایی و سعادت از تواناییها و مسئولیتهای بازنشستگان است.

نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در مجلس همچنین بر رفع هرچه سریعتر مشکلات این قشر در کشور تاکید کرد و بیان داشت: مسئولان نهادهای متولی امر بازنشستگان تلاش کنند با تامین معاش و زندگی مناسب برای بازنشستگان، جامعه را به سوی شادابی و نشاط رهنمون سازند.

امام جمعه میاندوآب نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت بازنشستگان درهدایت جامعه گفت: بازنشستگان به منزله اولیای مردم در جامعه هستند و می توانند با دانش و تجربیات خود جامعه را به سوی پیشرفت و تعالی هدایت کنند.

در خاتمه این مراسم با اهدای هدایایی از تعدادی از بازنشستگان فرهنگی و معلمان پیشکسوت میاندوآب تقدیر شد.