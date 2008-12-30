تدوین سند توسعه گرشگری خراسان رضوی مورد تاکید قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سعید حسین پور ظهر امروز در جلسه کارگروه تخصصی گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان افزود: هماهنگی و هم افزایی در برنامه های حوزه گردشگری نیازمند شناسایی و بهره وری از ظرفیت های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در قالب سند توسعه گردشگری است.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در سند توسعه خراسان رضوی، پیوست گردشگری وجود دارد، ادامه داد: باید با بررسی مجدد ظرفیت های استان، سند مستقل گردشگری بر اساس اسناد بالا دستی کشور و استان تدوین و اجرا شود.

حسین پور بر لزوم انجام فعالیت های پژوهشی بیشتر در زمینه توسعه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی تاکید کرد و گفت: برخورداری این بخش از شرایط اجرایی مناسب نیازمند هماهنگی دستگاه های ذیربط است.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی پیشنهاد بودجه سالانه بخش گردشگری، جلب مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری در زیرساخت های گردشگری را از وظایف مهم این کارگروه معرفی کرد و افزود: باید بکوشیم زیرساخت های گردشگری استان را از جمله اقامت، حمل و نقل، نیازهای فرهنگی شهر مشهد و سایر امکانات را در شان زائران امام رضا (ع) فراهم کنیم.

وی یکی از مسائل حوزه گردشگری را عدم وجود سیستم یکپارچه آمار و اطلاعات مربوط به گردشگران، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان عنوان کرد و افزود: در صورت استخراج و جدا سازی اطلاعات به صورت مناسب، برنامه ها با دقت و کیفیت بهتر تدوین می شود.

حسین پور با اشاره به اهمیت گردشگری در کسب درآمد و ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی گفت: این کارگروه با 16 عضو و 16 وظیفه تعریف شده به صورت تخصصی موضوعات گردشگری را پیگیری می کند و به بررسی و تلفیق برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در چارچوب اسناد بالا دستی می پردازد.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به وجود بقاع متبرکه فراوان در سطح استان ادامه داد: در خراسان رضوی به جز بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، اماکن مذهبی بسیاری وجود دارد که مورد توجه زائران و گردشگران است و باید مورد توجه قرار گیرد و با شناخت کافی از آنان بهره برداری شود.