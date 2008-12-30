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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۴۷

پیام تسلیت لاریجانی؛

حجت الاسلام جمی مایه خیر و برکت نظام و کشور بود

حجت الاسلام جمی مایه خیر و برکت نظام و کشور بود

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام و السلمین غلامحسین جمی، اولین امام جمعه آبادان بعد از انقلاب را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در پیام تسلیت علی لاریجانی که توسط حجت‌الاسلام ناصری نژاد، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مراسم تشییع پیکر حجت‌الاسلام و السلیمن جمی در مصلای ثامن‌الائمه(ع) آبادان قرایت شد آمده است: « اینجانب این مصیبت عظمی را به امام زمان (عج)، نائب بر حقش و مردم شریف آبادان تسلیت عرض می‌کنم.حجت ‌الاسلام جمی از چهره‌هایی بود که پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در طول دوران جنگ تحمیلی و در دوران بازسازی با از خودگذشتگی مایه خیر و برکت برای انقلاب و کشور بود. حضور ایشان تاثیر مستقیم بر حفظ انسجام شهر آبادان در دوران دفاع مقدس داشت که در تاریخ ایران و روحانیت برای همیشه ثبت خواهد شد».

پیکر حجت الاسلام جمی امروز در آبادان تشیع و به شهر مجف شرف منتقل شد تا در قبرستان وادی الاسلام برای همیشه آرام بگیرد.

کد مطلب 809136

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