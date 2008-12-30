حجت الاسلام جمی مایه خیر و برکت نظام و کشور بود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در پیام تسلیت علی لاریجانی که توسط حجتالاسلام ناصری نژاد، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مراسم تشییع پیکر حجتالاسلام و السلیمن جمی در مصلای ثامنالائمه(ع) آبادان قرایت شد آمده است: « اینجانب این مصیبت عظمی را به امام زمان (عج)، نائب بر حقش و مردم شریف آبادان تسلیت عرض میکنم.حجت الاسلام جمی از چهرههایی بود که پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در طول دوران جنگ تحمیلی و در دوران بازسازی با از خودگذشتگی مایه خیر و برکت برای انقلاب و کشور بود. حضور ایشان تاثیر مستقیم بر حفظ انسجام شهر آبادان در دوران دفاع مقدس داشت که در تاریخ ایران و روحانیت برای همیشه ثبت خواهد شد».
پیکر حجت الاسلام جمی امروز در آبادان تشیع و به شهر مجف شرف منتقل شد تا در قبرستان وادی الاسلام برای همیشه آرام بگیرد.
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