حمیدرضا صحراگرد به خبرنگار مهر گفت: رادیو "صدای غزه" از امروز به صورت آزمایشی در رادیو اینترنتی ایران صدا برای پخش اخبار، گفتگو، گزارش و تحلیل از غزه راهاندازی شد و از ساعت 10 صبح کار خود را شروع کرد.
وی ادامه داد: این رادیو از فردا به صورت مداوم فعالیت خود را ادامه میدهد و تمام اخبار شبکههای مختلف صدا و سیما را درباره غزه پخش میکند. کاربران میتوانند 24 ساعته آخرین تحولات مربوط به غزه را در نشانی gaza.iranseda.ir پیگیری کنند.
مدیر رادیو ایران صدا گفت: در صدای غزه مواردی چون تاریخ شکلگیری صهیونیسم، تحلیلهایی درباره رعایت حقوق بشر در فلسطین و غزه نیز قرار دادهایم. همچنین گفتگوهایی با مسئولان و ورزشکاران درباره غزه تهیه شده و پخش میشود.
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