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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۵۱

رادیو اینترنتی "صدای غزه" امروز راه‌اندازی شد

رادیو اینترنتی "صدای غزه" امروز راه‌اندازی شد

مدیر رادیو اینترنتی ایران صدا از راه‌اندازی آزمایشی "صدای غزه" از امروز در این شبکه خبر داد.

حمیدرضا صحراگرد به خبرنگار مهر گفت: رادیو "صدای غزه" از امروز به صورت آزمایشی در رادیو اینترنتی ایران صدا‌ برای پخش اخبار، گفتگو، گزارش و تحلیل از غزه راه‌اندازی شد و از ساعت 10 صبح کار خود را شروع کرد.

وی ادامه داد: این رادیو از فردا به صورت مداوم فعالیت خود را ادامه می‌دهد و تمام اخبار شبکه‌های مختلف صدا و سیما را درباره غزه پخش می‌کند. کاربران می‌توانند 24 ساعته آخرین تحولات مربوط به غزه را در نشانی gaza.iranseda.ir پیگیری کنند.

مدیر رادیو ایران صدا گفت: در صدای غزه مواردی چون تاریخ شکل‌گیری صهیونیسم، تحلیل‌هایی درباره رعایت حقوق بشر در فلسطین و غزه نیز قرار داده‌ایم. همچنین گفتگوهایی با مسئولان و ورزشکاران درباره غزه تهیه شده و پخش می‌شود.

کد مطلب 809147

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