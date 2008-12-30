حمیدرضا صحراگرد به خبرنگار مهر گفت: رادیو "صدای غزه" از امروز به صورت آزمایشی در رادیو اینترنتی ایران صدا‌ برای پخش اخبار، گفتگو، گزارش و تحلیل از غزه راه‌اندازی شد و از ساعت 10 صبح کار خود را شروع کرد.

وی ادامه داد: این رادیو از فردا به صورت مداوم فعالیت خود را ادامه می‌دهد و تمام اخبار شبکه‌های مختلف صدا و سیما را درباره غزه پخش می‌کند. کاربران می‌توانند 24 ساعته آخرین تحولات مربوط به غزه را در نشانی gaza.iranseda.ir پیگیری کنند.

مدیر رادیو ایران صدا گفت: در صدای غزه مواردی چون تاریخ شکل‌گیری صهیونیسم، تحلیل‌هایی درباره رعایت حقوق بشر در فلسطین و غزه نیز قرار داده‌ایم. همچنین گفتگوهایی با مسئولان و ورزشکاران درباره غزه تهیه شده و پخش می‌شود.