42.5 میلیارد دلار واردات - 14 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، میزان وزنی کالاهای صادراتی 23 میلیون و 610 هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد کاهش یافت.

از میزان کل صادرات غیرنفتی 33 میلیون و 780 هزار دلار از محل تجارت چمدانی و 267 میلیون و 150 هزار دلار از بازارچه‌های مرزی صادر شده است.

این گزارش می‌افزاید: صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی 28 میلیون و 886 هزار تن و به ارزش 18 میلیارد و 220 میلیون دلار بوده است که به لحاظ وزن 6/6 درصد و از حیث ارزش 4/15 درصد افزایش نشان می‌دهد.

5 قلم عمده صادرات

پروپان مایع شده با 898 میلیون و 300 هزار دلار، متانول (الکل متیلیک) با 734 میلیون و 800 هزار دلار، بوتان مایع شده با 597 میلیون و 100 هزار دلار، پسته تازه یا خشک‌کرده با 547 میلیون و 900 هزار دلار و اتیلن با 512 میلیون و 400 هزار دلار 5 قلم عمده کالاهای صادراتی در 9 ماهه سال 87 بوده است.

پارااکسیلن با 2/3 درصد، سایر مخلوط هیدروکربورهای بودار با 3 درصد، گاز آمونیاک بدون آب 54/2 درصد، کاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه شده با 5/2 درصد و فرش و سایر کف‌پوش‌های نسجی با 2/2 درصد دیگر اقلام عمده صادراتی است.

ده قلم فوق‌الذکر 37 درصد از ارزش و 27 درصد از وزن کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

براساس این گزارش بیشترین میزان کالاهای صادراتی از طریق گمرکات منطقه ویژه عسلویه، گمرک بندرامام خمینی(ره) و گمرک شهیدرجایی صادر شده است که به ترتیب 8/19 درصد، 14 و 3/13 درصد از ارزش کل صادرات از این 3 گمرک صادر شده است.

5 کشور عمده خریدار کالاهای ایرانی

در این مدت کشورهای امارات متحده عربی با یک میلیارد و 794 میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و 544 میلیون دلار، چین با یک میلیارد و 492 میلیون دلار، هند با 914 میلیون دلار،جمهوری کره با 742 میلیون دلار 5 کشور عمده خریدار کالاهای ایرانی بودند که 58/60 درصد از وزن و 3/46 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران به این 5 کشور صادر شده است.

واردات

در نه ماهه سالجاری 31 میلیون و 121 هزار تن کالا به ارزش 42 میلیارد و 511 میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن 5/5 درصد و از حیث ارزش 7/26 درصد افزایش یافت.

ده قلم عمده واردات

بنزین با 6 درصد، شمس از آهن و فولاد غیرممزوج با 5 درصد، سایر گندم تخت با 8/2 درصد، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین با 5/2 درصد، دانه ذرت با 9/1 درصد، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت و گرم نورد شده با 2/1 درصد، دستگاه‌ها کارکننده با اشعه ایکس با 2/1 درصد، میله‌های آهن یا فولادی گرم نورد شده هر کدام با 1/1 درصد و برنج نیمه‌سفید کرده با یک درصد ده قلم عمده کالاهای وارداتی بوده‌اند.

ده قلم عمده کالاهای وارداتی 24 درصد از ارزش و 5/45 درصد از وزن کل واردات را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش امارات متحده عربی با 25 درصد، آلمان با 7/9 درصد، چین با 8/8 درصد، سوئیس با 7/5 درصد و جمهوری کره با 6/5 درصد 5 کشوری بودند که به لحاظ ارزش بیشترین میزان کالا را در این مدت به ایران صادر کردند.

4/55 درصد از وزن و 55 درصد از ارزش کل واردات از طریق 5 کشور مذکور صورت گرفته است.

این گزارش حاکیست: در نه ماهه سالجاری 44 هزار و 200 دستگاه خودرو به ارزش 827 میلیون و 150 هزار دلار وارد کشور شده است که به لحاظ ارزش 3/49 درصد و از لحاظ تعداد 7/62 درصد افزایش یافت.