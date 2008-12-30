کارگروه اصل 138 قانون اساسی در دولت تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی‌احمدی صبح امروز در گردهمایی مدیران آموزش و پرورش استثنایی استانها با تاکید بر اینکه نباید آن دسته از مسائلی که با تصمیم دولت قابل حل است را به تعویق انداخت، گفت: پیش‌نویس مصوباتی را در وزارت آموزش و پرورش برای ارائه به دولت آماده کرده ایم تا مشکلات این وزارتخانه راحت تر شناسایی و حل شود.

وی با انتقاد از بروکراسی اداری و سنگ اندازیهای ناشی از آن که هیچ خاصیتی ندارد و تنها موجب معطل ماندن امور می شود تصریح کرد: البته نباید در همه امور بروکراسی اداری را بهانه کنیم و باید سعی شود با همین روش بیشترین خدمات را به فرهنگیان و دانش آموزان ارائه داد.

علی‌احمدی در ادامه به سرمایه گذاری برای دانش آموزان استثنایی اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید ابتدا جهتگیریهای خود را مشخص و بعد در حوزه هایی که ضرورت دارد سرمایه گذاری کنیم.

وزیر آموزش و پرورش همکاری نهادهای دیگر برای پیشبرد امور مربوط به دانش آموزان استثنایی را یک ضرورت خواند و افزود: اما متاسفانه در فرهنگ ما هماهنگی و همکاری وجود ندارد و حتی خود ما در آموزش و پرورش هم با یکدیگر هماهنگ عمل نمی کنیم و به همین دلیل نمی توانیم از سازمانها و نهادهای دیگر توقع همکاری داشته باشیم.

علی احمدی با بیان اینکه آموزشهای فنی و حرفه ای دانش آموزان استثنایی باید پیگیری شود گفت: ابتدا باید وظایف خود را در این قسمت روشن کنید تا بتوانید حقوق خود را از سازمان فنی و حرفه‌ای، هنرستان‌ها و کاردانش‌ طلب کنید.

وی در ادامه سخنان خود گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا تأسیس و نگهداری از مدارس به عهده شهرداریها است در صورتی که در کشور ما شهرداری تنها یک جلد مجله دانشمند به مدرسه‌ها هدیه می کنند.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: باید از طریق مجاری قانونی پیگیری کنیم تا برای تأسیس مدارسی که مورد نیاز این حوزه است نهادهای اولویت‌دار تشویق به سرمایه‌گذاری شوند.

وی از وجود انگیزه فراوان برای تأسیس مدارس خاص همچون مدارس تیزهوشان و مدارس استثنایی در جامعه خبر داد و گفت: این شرکتهایی که برای تبلیغات خود دنبال فوتبالیستها هستند تا مخاطبان بیشتری را جذب کرده و فروششان را بالا ببرند می توانند با تبلیغ خود از تیزهوشان استفاده کنند چرا که خلاقیتها، نوآوریها و ابتکاراتی که در این مدارس وجود دارد بیشتر از بازیکنان یک تیم فوتبال است.

علی‌احمدی در پایان درباره طرح ارائه خدمات یکپارچه آموزشی اظهار داشت: این طرح را به صورت جداگانه پیگیری می کنیم چرا که نیاز به فعالیتهای تحقیقاتی و مطالعاتی دارد.