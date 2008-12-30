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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۳۱

هشدار/

کاشت ناخن و مژه در آرایشگاه ها بهداشتی نیست

کاشت ناخن و مژه در آرایشگاه ها بهداشتی نیست

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه کرج گفت: الکترولیزه کردن و ارائه برخی خدمات از قبیل کاشت ناخن، کاشت مژه و تاتو کردن در آرایشگاه های زنانه ممنوع شده زیرا این امر غیر بهداشتی است.

منصوره شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: ارائه خدماتی از قبیل کاشت مو، ناخن، مژه، تاتو کردن و الکترولیزه کردن در آرایشگاه های زنانه ممنوع است و اینگونه کارها باید تحت نظر پزشک متخصص پوست و مو و در مراکز بهداشتی انجام شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: لایه برداری و پاکسازی پوست به صورت سطحی برای از بین بردن آکنه، کک و مک، جوش های سرسیاه می تواند از سوی آرایشگرانی که دارای مجوز لازم هستند، انجام شود.

وی ادامه داد: ماهانه موارد زیادی شکایت از سوی افرادی که اقدام به تاتو، کاشت ناخن، مژه و ... در آرایشگاه ها کرده اند به اتحادیه آرایشگران زنانه ارائه می شود که متقاضیان باید بدانند برای انجام این چنین کارهایی باید به اهل فن مراجعه کنند.

شکوری یادآور شد: مراجعه به سالنهای آرایشی و نظارت بر عملکرد آنان از سوی بازرسان اتحادیه، شبکه بهداشت و اماکن اداره بازرگانی انجام می شود.

در حال حاضر بیش از هزار واحد آرایشگاه زنانه دارای مجوز در این شهرستان فعال هستند.

کد مطلب 809156

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