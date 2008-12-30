ستاد ساماندهی شئونات دینی در همدان تشکیل شد

به گزارش خبرنگارمهردرهمدان، بهروز مرادی ظهر امروز در دوازدهمین شورای فرهنگی عمومی استان همدان افزود: دولت برای جلوگیری از نشر خرافات در عزاداری های ماه محرم باید متحمل هزینه شود.

وی با تاکید بر توجه به نقش مردم در برگزاری شایسته مناسبت های این ایام، خاطرنشان کرد: باید نقش مردم در این زمینه پررنگ شود و دولت نیز کمکی در این راستا خواهد کرد.

مرادی با اشاره به سکوت جامعه بین الملل در برابر فاجعه تاسف بار غزه تصریح کرد: آنچه که در غزه رخ داده است بیانگر حقیقت مظلومیت است.

استاندار همدان نکته شاخص حماسه حسینی را مردمی بودن آن عنوان کرد و گفت: باید فضای شهر و استان همدان متناسب با ایام عزاداری سالار شهیدان باشد.

مرادی از اختصاص بودجه ای برای ساماندهی هیئت های مذهبی در استان همدان خبر داد و گفت: علم گردانی در شهر همدان ممنوع شده است.

مدیر کل صد او سیمای استان همدان نیز با بیان اینکه آسیب ها و آفات مجالس عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) برای همه روشن است، افزود: عملیاتی کردن مبارزه با این آسیب ها کار مهمی است که باید اجرا شود.

حجت الاسلام حسین تقی پور افزود: مهمترین آسیب ها در مقوله ی عزاداری ایام سوگواری اباعبدالله حسین محتوای مجالس سوگواری است.

وی با بیان اینکه مطالبی که در مجالس عزاداری عنوان می شود باید محتوا داشته باشد، افزود: باید ازهرگونه خرافه گویی در این مجالس پرهیز شود.

وی از برگزاری دو تله تئاتر از شبکه استانی همدان با عنوان "ماه و چاه و نذر" که به قیام امام حسین اختصاص دارد، خبر داد و افزود: امسال هیئت های نمونه از طریق صدا و سیمای همدان به مردم معرفی می شوند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان نیز گفت: یکی از برنامه های مهم بحث شناسایی آسیب های عزاداری در محافل است.

حجت الاسلام ولی الله محمودی نژاد افزود: از سال گذشته جلساتی برای توجیه مداحان تشکیل شده است تا آموزشهای لازم برای مداحان داده شود.

وی خاطرنشان کرد: واقعه عاشورا باید به درستی برای مردم بازگو شود و این وظیفه مداحان و سخنرانان در مجالس عزاداری است.