توزیع آگهی در نشریات بوشهر عادلانه صورت می گیرد

معصومه بوالخیر در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در این بین نشریاتی که بیشترین انتقادات را داشتند از بالاترین آمار دریافت آگهی برخوردار هستند.

وی اظهار داشت: طی سه ماه گذشته 422 آگهی ثبتی بین مطبوعات محلی بوشهر توزیع شده است که هفته نامه هایی همچون نسیم جنوب ، خلیج فارس ، پیغام و نصیر بوشهر از بالاترین آمار پذیرش آگهی از سوی این اداره برخوردار می باشند.

مسئول امور آگهی های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: در خصوص آگهی های بزرگ ادارت نیز 119 آگهی طی مدت شده توسط این اداره کل توزیع گردید که به طور میانگین هر نشریه 6 الی 7 آگهی به آنان تعلق گرفته است.

بوالخیر گفت: نشریاتی شامل نشریات فایز ،سراج ساحل،چشم انداز،میثاق منتظران که تعداد آگهی هایشان کم بوده ست نیز به دلیل نبودن نام نشریه ها در لیست ثبت و اسناد می باشد که به تازگی وارد لیست ثبت و اسناد شده اند .

وی با بیان اینکه هفته نامه آوای توج و دلوار هنوز در لیست ثبت و اسناد نیست، گفت: برای اینکه نشریه ای در لیست ثبت و اسناد قرار گیرد ، لازم است مدیر مسئول نشریه با اداره ثبت و اسناد مکاتبه نماید و اداره ارشاد از طریق اعلام مجوز از سوی اداره ثبت و اسناد مجاز به دادن آگهی های ثبتی به آن نشریه باشد.

بوالخیر اضافه کرد: در صورتی که نشریه ای به دلایلی آگهی را چاپ نکند آگهی به نشریه ای دیگر سپرده می شود و در صورتی که اصلاً چاپ نداشته باشد همچون مثل صدای بوشهر هیچ آگهی به آن تعلق نمی گیرد.