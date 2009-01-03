فتحالله کشاورز مسئول بخش خطی کتابخانه ملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این همکاریها از چندی پیش وجود داشته و ادامه خواهد یافت.
مسئول بخش خطی کتابخانه ملی با بیان اینکه موسسه "الفقیه" لبنان کار حمل نسخههای خطی مورد نیاز این سازمان را انجام میدهد گفت: مقر این موسسه در بیروت است و البته در تهران هم نمایندگی دارد. روال کار هم به این ترتیب است که آنها فهرستهایی را از نسخ خطی ارزشمند موجود در کتابخانهها و مراکز مختلف به ما ارائه میکنند و پس از انتخاب نسخ توسط ما و پرداخت اعتبار مورد نیاز برای آنها توسط این موسسه خریداری و به ایران آورده میشوند.
کشاورز اضافه کرد: کتابخانه ملی در تهیه نسخ خطی اولویتهایی دارد که اولین آنها نسخههای نفیس و آنهایی است که در کتابخانه موجود نیست. اما مواردی هم هست که به شبه قاره و کشورهای از جمله هند، پاکستان و افغنستان مربوط میشود.
این مقام مسئول در کتابخانه ملی با انتقاد از نسخهسازی برخی از کشورها تاکید کرد: بخشی از نسخههای مورد اشاره در شبه قاره در واقع نسخههایی است که ساخته میشود و از ابتدا وجود نداشته است. این کار در واقع نوعی نسخهسازی است. کتابهایی است که چند صفحه آن خطی و بقیه صفحات آن با سیستمهای نو صحافی میشود و طبیعتاً ما اولویتی به خرید اینگونه آثار نمیدهیم.
وی همچنین از کاهش 70 درصدی بودجه خرید نسخ خطی این سازمان نسبت به سال 85 خبر داد و گفت: سال 85 به لحاظ خرید نسخ خطی خارجی و داخلی، سالی طلایی برای کتابخانه ملی به شمار میرود اما متاسفانه بودجه ما در این بخش در سال 86 کمتر و در سال 87 به یک سوم مبلغ آن در دو سال پیش (85) رسید.
مسئول بخش خطی کتابخانه ملی بدون اعلام میزان بودجه فعلی کتابخانه ملی در بخش خرید نسخ خطی افزود: رئیس سازمان و دیگر مسئولان در تلاشاند که این مشکل را با دریافت متمم بودجه و اعتبار از سازمانها و نهادهای دیگر، حل کنند. به هر حال رویکرد اصلی ما به سمت تشویق مردم به اهدای نسخ خطی است که خوشبختانه در سالهای اخیر تقویت شده است.
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