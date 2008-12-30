قبولی 90 درصدی دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد غرب استان تهران

رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: 13 هزار و 343 دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی، تحت حمایت کمیته امداد غرب استان هستند که از این میزان، 11 هزار و 944 نفر به قبولیها و فارغ التحصیلها مربوط است.

قربانعلی مصطفایی ادامه داد: هزار و 399 نفر باقیمانده نیز به دانش آموزان مردودی، ترک تحصیل کرده و افتاده در دروس مربوط است.

وی در خصوص جزئیات آمار دانش آموزان مقطع ابتدایی بیان داشت: سه هزار و 850 دانش آموز مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 87 - 86 تحت حمایت کمیته امداد غرب استان تهران بوده اند که سه هزار و 777 نفر از آنها قبول شده اند و 60 نفر و 13 نفر نیز به ترتیب، مردود شده اند و ترک تحصیل کرده اند.

این مسئول در زمینه دانش آموزان مقطع راهنمایی افزود: در سال تحصیلی یادشده، چهار هزار و 296 دانش آموز مقطع راهنمایی، تحت حمایت بوده اند که سه هزار و 979 نفر از آنها قبول شده اند و 270 نفر و 47 نفر نیز به ترتیب، مردود شده اند و ترک تحصیل کرده اند.

رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد غرب استان تهران اظهار داشت: تعداد کل دانش آموزان دوره متوسطه (نظری، کار و دانش و فنی و حرفه ای) و پیش دانشگاهی تحت حمایت کمیته امداد غرب استان تهران در سال تحصیلی گذشته نیز پنج هزار و 197 نفر بوده که دو هزار و 778 نفر از آنها قبول شده اند و هزار و 410 نفر نیز فارغ التحصیل شده اند.

مصطفایی خاطرنشان کرد: از کل پنج هزار و 197 دانش آموز دوره متوسطه و پیش دانشگاهی یادشده، 358 نفر در سال تحصیلی گذشته مردود شده اند، 157 نفر تحصیل کرده اند و 494 نفر نیز دروس خود را افتاده اند.