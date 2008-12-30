به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین رحیمی امروز در همایش مدیران ارتباط با صنعت و دانشگاه با نگاهی بر ICT با تاکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: دانشگاهها مراکز علمی کشور هستند که لازم است ارتباط مناسبی میان آنها و بخش صنعت ایجاد شود که متاسفانه شاهد رشد مناسب ارتباط میان این دو نهاد نیستیم.

وی عدم ساختار مناسب پژوهشی در دانشگاهها را از عوامل عدم توفیق مراکز آموزشی با بخش صنعت ذکر کرد و افزود: تا حدود 10 سال قبل دانشگاهها آموزش محور بودند ولی در حال حاضر پژوهش در قالب چاپ مقالات در مجلات ISI در دانشگاهها جای خود را باز کرده است. در حال حاضر بیش از 12 هزار مقاله در این مجلات منتشر می شود که 80 درصد مقالات ارائه شده به مجلات علمی معتبر دنیا ارتباطی با وضعیت صنعت و تکنولوژی کشور ندارند.

رحیمی به مقالات منتشر شده در زمینه نانو اشاره کرد و اظهار داشت: پژوهشهای زیادی در زمینه مواد FGM انجام شده و مقالات آن به چاپ رسیده است در حالی که هیچ کاربردی در داخل کشور ندارند.

وی با بیان اینکه با همکاری سازمان انرژیهای نو توربین بادی 660 کیلو واتی در زابل راه اندازی می شود، گفت: طبق اعلام سازمان انرژیهای نو 17 طرح تحقیقاتی به دانشگاهها واگذار شده که تنها یکی از این طرحها به نتیجه رسیده است.

رحیمی با بیان اینکه بخش صنعت نیز انگیزه کافی برای ارتباط با بخش دانشگاهی ندارد، خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل ایجاد مراکز تحقیقاتی در بسیار از بخشهای مهم مانند صنایع غذایی، مهندسی پزشکی و ماهواره در دانشگاهها پیشنهاد می شود.

معاون وزیر علوم همچنین به اجرای پروژه های مشترک این سازمان با دانشگاهها اشاره کرد و افزود: با همکاری و مشارکت دانشگاهها سوپر کامپیوتر را راه اندازی کردیم. این طرح به منظور محاسبات سریع طراحی و ساخته شده که در حال حاضر به سازمان هواشناسی ارائه شده است.