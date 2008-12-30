ریشه 70 درصد آسیبهای اجتماعی کشور فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، سرهنگ بهرام بیات بعد از ظهر سه شنبه در همایش بررسی آسیبهای اجتماعی در گنبد کاووس افزود: 30 درصد عوامل این آسیبهای اجتمای منشاء اقتصادی دارد.

وی اظهار داشت: برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیازمند تعامل مردم و همکاری دستگاههای مختلف هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ایران کشوری فرهنگی بوده و برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باید روی مسائل فرهنگی کار بیشتری شود.

به گفته سرهنگ بیات، گسترش و توسعه شبکه های مختلف ماهواره ای، هجمه های فرهنگی در بروز آسیبهای اجتماعی نقش مهم و تاثیرگذاری دارند.

جانشین معاون اجتماعی ناجا بیان داشت: با استفاده از ابزار قهریه و زور نمی توان آسیبهای اجتماعی را کاهش داد و در این زمینه باید فرهنگ سازی شود.

وی یادآور شد: ترجیح منافع فردی به منافع ملی، فقر، نابرابری و بیکاری از دیگر عوامی هستند که شاخص آسیبهای اجتماعی را دامن می زند.

به گزارش خبرنگار مهر در این همایش از 45 مقاله ارسال شده، 13 مقاله برای ارائه انتخاب شد که پنج مقاله در قالب سخنرانی ارائه می شود.