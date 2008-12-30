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۱۰ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۲۱

محاکمه "منتظر الزیدی" به تعویق افتاد

دادگاه عالی جنایی عراق امروز از تعویق محاکمه "منتظر الزیدی" که قرار بود نخستین جلسه آن فردا برگزار شود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عبدالستار البیرقدار" سخنگوی شورای عالی قضایی عراق اظهار داشت: دادگاه عالی جنایی عراق در پی شکایت وکلای منتظر الزیدی در دادگاه استیناف، تصمیم گرفته اند که محاکمه وی را به تاخیر بیندازند.

وی خاطرنشان کرد: دادگاه استیناف زمان جدید محاکمه الزیدی را مشخص خواهد کرد.

دادگاه استیناف بالاترین مرجع قضایی عراق به شمار می رود.

رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یکشنبه 24 آذر با پرتاب دو لنگه کفش از سوی یک خبرنگار عراقی که از آن به "بوسه خداحافظی ملت عراق" با بوش تعبیر کرد، روبرو شد.

الزیدی یکی از خبرنگاران شبکه تلویزیونی البغدادیه، دو لنگه کفش خود را به سمت بوش پرتاب کرد.

کد مطلب 809184

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