هنرمندان و صنعتگران هنرهای سنتی در آذربایجان غربی بیمه می شوند

محمد عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اعلام این مطلب اظهار داشت: در این راستا نخستین فهرست از مشخصات 85 هنرمند استان که به طور عمده در زمینه صنایع چوبی و شیشه گری فعالیت می کنند، تکمیل و به منظور ارائه به سازمان تامین اجتماعی تحویل معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور شده است.

وی با اشاره به اینکه دومین لیست از هنرمندان در حال تکمیل است، افزود: در لایحه بیمه صنعتگران خود اشتغال، هنرمندان و صنعتگران هنرهای سنتی و صنایع دستی از مزایای بیمه خدمات درمانی، از کار افتادگی و بازنشستگی بهره مند می شوند.

وی در ادامه از برگزاری نخستین دوره آموزش هنرهای سنتی بانوان در نقده خبر داد و اضافه کرد: بر اساس هماهنگی صورت گرفته بین دفتر امور بانوان شهرستان نقده و معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان برای نخستین بار در این شهرستان دوره های آموزشی هنرهای سنتی و صنایع دستی برگزار می شود و تاکنون 40 نفر از بانوان این شهرستان برای شرکت در این دوره ها ثبت نام کرده اند.

عبدلی اشاعه و ترویج هنرهای سنتی و صنایع دستی، فراهم کردن زمینه خود اشتغالی برای بانوان و غنی سازی اوقات فراغت آنان را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح بانوان شهر نقده و روستاهای اطراف آن، با شرکت در این دوره ها با رشته های گلیم بافی، چادرشب بافی و سرمه دوزی آشنا می شوند.

به گفته وی این دوره های آموزشی سه ماهه از اوایل دی ماه آغاز و در پایان به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا می شود.