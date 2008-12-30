باید در عین منتقد بودن از سازمان ملل، از آن به نفع ملت استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر امروز در نشست ایران - سازمان ملل روندها و چشم اندازها، با اشاره به ذهنیت مردم ایران نسبت به سازمان ملل، گفت: ذهنیت مردم ما نسبت به این سازمان منفی است و این منفی بودن از اول انقلاب شروع شده و تا کنون ادامه پیدا کرده است. آن زمان که تروریسم در این کشور بیداد می کرد سازمان ملل از گروهک های تروریستی حمایت می کرد، مردم انتظار داشتند که این حملات تروریستی توسط سازمان ملل محکوم شود اما این اتفاق نیفتاد.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی سپس با طرح این سئوال که آیا اساسا ما به سازمان ملل نیاز داریم یا خیر؟ افزود: به هر حال ما در کشور خود اهدافی چون امنیت ملی، توسعه و پیشرفت داریم و سند چشم انداز هم در این مورد تصویب شده است که در آن ایران را در سال 1404 کشوری توسعه یافته و الهام بخش برای جهان اسلام می خواند آیا ما با وجود این اهداف می توانیم به سازمان ملل، همین سازمانی که مطلوب ما نیست و بنیانش بر قدرت است نه اخلاق، بی اعتنا باشیم؟

وی افزود: به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم این سازمان بین المللی دارای توان و قدرت منفی و مثبت است و نهادی است که می تواند علیه ما تصمیم بگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری سپس به جنایات اسرائیل درنوار غزه اشاره کرد و گفت: امروز در غزه جنایت و آدم کشی بیداد می کند. زن، کودک، مردم بی دفاع را به خاک و خون کشیده اند اما دنیا در سکوت است و متاسفانه برخی کشور های عربی و سازمان ملل هم در سکوت به سر می برند.

دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: در این شرایط این حق طبیعی مردم است که شعار بدهند ننگ و شرم بر این سازمان ملل. چند سال پیش در شرایطی که برج های دوقلو مورد هدف قرار گرفته بود سازمان ملل چه تب و تابی داشت. اما امروز در برابر این نسل کشی آشکار هیچ خبری از آنها نیست.

روحانی مبنای سازمان ملل را مبنای قدرت دانست و گفت: آنهایی که در جنگ جهانی دوم پیروز شدند سازمان ملل را تاسیس کردند و آنان که بمب اتم داشتند حق وتو پیدا کردند؛ پس مبنا در سازمان ملل بر قدرت است.وی با اشاره به قطعنامه 598 گفت: ما این قطعنامه را خیر و شر پذیرفتیم و اگر تلاش و فعالیت ایران نبود آن قطعنامه هم به تصویب نمی رسید.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: تحریم یعنی تحت فشار قرار دادن مردم بنابراین حکومت باید از حقوق مردم به خوبی دفاع کند و به همین منظور باید سازمان ملل را به خوبی بشناسد و سازوکار آن را بداند و شیوه دفاع از مردم را بشناسد.

رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما فکر می کنیم به تعامل با دنیای خارج نیاز داریم و سازمان ملل می تواند در این امر تاثیر گذار باشد.

وی در پایان اظهارات خویش گفت: آیا ما باید فقط انتقاد کنیم و بگوییم که سازمان ملل تحت امر ابرقدرتها است یا اینکه باید منتقد باشیم و از این سازمان به نفع منافع ملت خود استفاده کنیم و ضررهای آن را کم کنیم.

روحانی ابراز امیدواری کرد که کشور این مسیر را (استفاده از ظرفیت های سازمان ملل در عین انتقاد داشتن از آن) طی کند.